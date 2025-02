Herec Taclík o Litvínovu či Kašových: Jágr snad podepsal smlouvu s ďáblem

Litvínov vstoupil do sezony skvěle, až po Novém roce zažívá krizi. Co říkáte zatím ročníku v podání Vervy?

„Litvínov mi dělá obrovskou radost. Bodejť by ne. Nějakou dobu jsme byli první, je to skvělá sezona, i když závěr bude ještě napínavý. Mohli bychom být klidně ještě sedmí. Ale ať to dopadne jakkoliv, sezona je povedená. Titul byl před 10 lety, úplně by se to hodilo. Jako fanoušek musím být optimista. Semifinále minimálně.“

Poslední zápasy vám asi takovou radost nedělají.

„Poslední zápasy ne. Ale upřímně řečeno nemáme tým na první místo, takže jsem čekal, že propad přijde už někdy v listopadu. Přišel až teď. Konec bude ještě dramatický, ale Kašové si musí taky trochu odpočinout na play off. Propad vlastně nevadí, je to malý odpočinek. Víc mistrů mělo propad před play off. I Třinec. Nic to neznamená. Když náhodou neskončíme v první čtyřce, aspoň nebudeme mít 11 dní pauzu.“

Baví vás, jak je sezona vyrovnaná?

„Je to super. Pardubice koupí, co jde, takže jsem si před sezonou myslel, že budou odskočené. Možná se Spartou. Ale není to tak, narval se do toho i Litvínov, Pardubice mají taky problémy. Může to dopadnout jakkoliv.“

Užíváte si, že tu máte hráče, jako jsou Ondřej a David Kašovi?

„To je super. Nechci se nikoho dotknout, tým šlape výborně celý, ale když vypadnou bratři Kašové, je to znát. Naposledy jsem to viděl na Spartě. Tým je skvělý, ale jsou to trošku rozdíloví hráči.“

Jezdíte často na zápasy?