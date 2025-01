Krejčí to s Kuchtou uměl, co Panák? Navrátilec kabinu rozpumpuje

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Dorazí jako útočná zbraň, Sparta se spolehne na to, že se vzepne k výkonům, kterými zásadně pomohl ke dvěma titulům. Vzpomene si na dobu, kdy byl tmelem útočného trojzubce, zásadního to faktoru úspěchů. Dodával mu pracovitost, emoce, nepříjemnost, ale také kvalitu.

Takový byl Jan Kuchta, než pláchl za dánskou změnou, která se mu tentokrát nezalíbila, na place. Uvidí se, za jak dlouho (a zda vůbec) po půlroce, kdy nezapadl do taktiky, herního stylu, zase rozpálí motory.

Je tu však i druhý faktor, který má dodat mančaftu, jenž se potřebuje na jaře vymanit ze zpropadené druhé půlky podzimu. Kuchta doplní českou stopu v kádru, k tomu není rozhodně tuctová osobnost. Žádný zelenáč, nikdo nevýrazný, kdo by jen seděl v koutě a sledoval dění z dálky.

Ne, útočník není šéf typu Ladislava Krejčího nebo Filipa Panáka. Je jiný. Ti dva, každý však po svém, Krejčí výraznějším stylem, Panák méně okatým, vlastně obejmou celou kabinu, tým. Snaží se být pro všechny, což sice u druhého z nich mnozí rozporují, jenže blonďatý stoper na to jde prostě jen jinak než jeho halasnější předchůdce.

Buďte si jisti, že pokud by na roli, již v době, kdy vedl Spartu a mužem s písmenem C byl legendární Jiří Novotný, označil trenér Jaroslav Hřebík jako premiérský post celého českého fotbalu, Panák nestačil, přišel by zásah.

Manažer A-týmu Tomáš Sivok i sportovní ředitel Tomáš Rosický pásku nosili, vědí jak na to. Co je zajímavé, vlastně se i chováním podobali Krejčímu (Sivok) s Panákem (Rosický). Ale to je jen odbočka.

Nestalo se, Panák dál drží hlavní pozici a uvítá v mužstvu Kuchtu, rozporuplného to chlapce. Když forvard šlape, je v pohodě, mančaft od něj dostává dárky na hřišti i v zákulisí. Ovlivňuje ho, zlepšuje. Občas to však platí také v opačném gardu, rodák z východních Čech umí být kyselý. Vzpomeňte si například na dobu kolem předkola Ligy mistrů s rumunským FCSB…

Sparta potřebuje Kuchtu v dobrém rozpoložení. Krejčí to s ním uměl, výsledky přišly. Zda svéráz napne vše směrem k pořádku na hřišti i v kabině, bude také na Panákovi. I tento případ ukáže kapitánovu sílu.