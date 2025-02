Salah vládne Evropě a láme rekordy. Liverpool ale s novou smlouvou váhá

Hned po příchodu do Liverpoolu uchvátil fanoušky. Od první sezony v klubu drží výkony na nejvyšší úrovni a nepolevuje. S přibývajícím věkem navíc k úžasnému střeleckému instinktu přidává větší přehled a gólové akce stále častěji tvoří, spíš než že by je pouze zakončoval. „Myslím, že tohle je moje nejlepší sezona, protože zlepšuju i hráče okolo sebe. Takhle to prostě cítím,“ řekl nedávno Mohamed Salah pro TNT Sports.

Co předvádí egyptská kometa v tomto ročníku ovšem Premier League nepamatuje. Rekordní sezonu v počtu „kanadských bodů“ – tedy gólů a asistencí – drží společně Andy Cole a Alan Shearer. Oběma se povedlo přímo přispět ke 47 brankám týmu – a to v letech 1994 a 1995, tedy v době, kdy se anglická liga hrála na 42 zápasů.

Salah má nyní po 28 kolech jen těžko uvěřitelných 25 zásahů a 17 gólových přihrávek a na překonání už pořádně vousatých historických počinů potřebuje zapsat v deseti zápasech šest bodů. Pokud udrží dosavadní výkonnost, zastaví se v květnu na konečném čísle 55 bodů a stávající rekordy tak ještě výrazně vylepší.

„Už nejde o to, jestli překoná tyhle rekordy, ale jak vysoko nastaví laťku pro budoucí vyzyvatele. Jde o výjimečnou sezonu, která vstoupí do dějin,“ ocenil Salaha bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher ve studiu Sky Sports. „Vůbec nepochybuju o tom, že to na konci bude nejlepší sezona, jakou jsme kdy od jednoho hráče v Premier League viděli. Mo Salah prožívá ročník z kategorie Messiho a Ronalda,“ opěvovala Egypťana legenda klubu.

A jeho slova je těžké rozporovat. Čísla hovoří naprosto jasně – Salah je úplně na jiném levelu než zbytek Anglie i celé Evropy. Během jedné sezony útočí jak na střelecký rekord Erlinga Haalanda (36 gólů), tak na primát v počtu asistencí Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho (20 asistencí).

Nějaké historické prvenství si pak přivlastní prakticky v každém dalším odehraném kole. „Upřímně už nevím, co dalšího o něm říct. Je naprosto neuvěřitelný. Je jakoby z jiné planety než všichni ostatní a na hřišti by se sedřel z kůže. Jsme nadšení, že ho máme v týmu,“ pronesl levý obránce Liverpoolu Andy Robertson pro BBC.

Zlatý míč? Potřebujeme titul!

Vzhledem k obrovskému bodovému přínosu je 32letý Egypťan žhavým kandidátem na řadu individuálních ocenění, v čele s nejprestižnějším Zlatým míčem. Podle sázkových kanceláří je jasným favoritem. Až za ním se řadí hvězdy Realu Madrid a Barcelony.

Má to ale háček.