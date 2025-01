Coming out polského skokana: podpora soupeřů i „hejty“ na sítích

Museli bychom až do března 2022 na mamutí můstek do slovinské Planice. Tam totiž naposledy mezi elitou ve SP Stekala bodoval. Byť patřil na začátku kariéry k velkým talentům, postupně se propadal do podprůměru. Jeho vrchol přišel na MS 2021 v Oberstdorfu, kdy s polským družstvem bral bronzovou medaili.

Tady ovšem nejde o sportovní propad skokana, který nenaplnil potenciál. Stekala se s novým rokem odhodlal ke coming outu a oznámil na Instagramu, kde ho momentálně sleduje téměř sedmdesát tisíc lidí, že je gay. Svůj dlouholetý vztah s přítelem Damiánem tutlal před zraky veřejnosti, jenže partner mu na podzim minulého roku zemřel a Stekala se rozhodl, že půjde s pravdou ven.

„Dlouho jsem přemýšlel, jestli někdy najdu sílu napsat tato slova. Roky jsem žil ve strachu, v přestrojení, že by mě mohlo zničit to, čím skutečně jsem. Jsem gay. Celé roky jsem to před světem skrýval. Nyní začínám novou kapitolu,“ napsal vzkaz Stekala svým sledujícím s dojemným odkazem na smrt partnera, se kterým se dle svých slov potkal v roce 2016.

Vlna reakcí na sebe nenechala dlouho čekat a Stekalu podpořila řada známých osobností jako například jeho norský kolega Halvor Egner Granerud. „Zůstaň silný, Andrzeji. Doufám, že rok 2025 bude pro tebe rokem, kdy nebudeš muset skrývat to, kým jsi. Přeji všechno nejlepší,“ napsal pod příspěvek trojnásobný medailista z MS ve skoku na lyžích.

Z polských skokanů se pod příspěvkem stručně, ale evidentně v dobrém vyjádřil třeba Pawel Wasek a svého někdejšího reprezentačního kolegu nenechal ve štychu ani Maciej Kot. „To, co Andrzej udělal, je ukázka síly,“ nechal se slyšet držitel bronzu ze závodu týmu na ZOH 2018. S obdivnými slovy se přidala i manželka bývalého skokana Stefana Huly. Dalšími podporujícími z řad polské skokanské komunity byly bývalé závodnice Kamila Karpielová a Magdalena Palaszová.

Polsko je však stále vnímáno jako konzervativní země v mnoha ohledech. Kromě některých novinářů ale podporu Stekalovi vyjádřila třeba také dcera někdejšího polského prezidenta Aleksandra Kwaśniewského a mnozí liberální politici. Jedním z nich je i aktivista a podporovatel práv LGBT komunity Robert Biedroń, který nelenil a kromě komentáře vytvořil ze Stekalova prohlášení i vlastní příspěvek na sociálních sítích, což mnozí Poláci začali kritizovat jako populistický krok. S tím se ale dalo počítat, že někteří si budou chtít přihrát vlastní agitační polévku, což se potká s vlnou negativních ohlasů z řad příznivců druhého břehu politického spektra.

Stekalova upřímnost má dvě stránky. Zatímco pod jeho příspěvkem na Instagramu či Facebooku se to hemží záplavou lásky a pochopení i díky známým osobnostem, vzorek komentujících Poláků pod články o Stekalově coming outu příliš pozitiv nepřináší jednoznačně i díky tomu, že se skrývají za přezdívku a nekomentují tak dění pod vlastním jménem. To je ostatně jev známý i u nás. Hejtři dávají Stekalovi například sežrat špatné výsledky. „Nezajímá mě, co večeří na Štědrý den, jeho oblíbená barva, jakého je vyznání, s kým spí a jestli fandí Legii nebo Wisle. Zajímá mě jen to, jestli skáče dobře nebo špatně,“ zněl jeden z komentářů.

Mnozí dokonce skokana obvinili z toho, že se chce snad zviditelnit, když už mu to na můstcích příliš nejde, nechybí ani vulgární či jiné posměšky. „Místo polské vlajky na něj teď budou mávat LGBT vlajkami, když půjde skákat? Budou se teď pod můstky konat průvody rovnosti?“ ptal se ironicky další diskutér. A to je jen vrcholek pomyslného ledovce. Jak je známo, skoky na lyžích jsou v polské kotlině velmi populárním sportem, byť se teď Polákům tolik nedaří, takže se dá čekat, že Stekalova zpověď bude na severovýchod od českých hranic nadále bujaře propírána.