Nový sportovní ředitel Kladna Tomáš Plekanec začal zostra: Co setlo Smoleňákovi vaz?

Sedl si do křesla sportovního ředitele Rytířů a začal úřadovat. Tomáš Plekanec (42) se velkých kroků se nebojí, a tak hned začal úřadovat. V klubu překvapivě skončil kapitán Radek Smoleňák (38)!

„Klub děkuje Radkovi za jeho odvedenou práci, oddanost klubu i fanouškům. Do další kariéry i osobního života mu přeje jen to nejlepší,“ rozloučili se se svým druhým nejproduktivnějším hráčem Rytíři na jejich webu. Jakoby nic.

Fanoušci nechápou. »Smoli« je pro ně srdcař. Kapitán navždy! Navíc patriot. Jeho nový kontrakt se zdál být hotovou věcí. Kór když v klubu končí opory Tralmaks, Pytlík, Filip i Ticháček.

„Je spousta věcí, které mám na srdci, ale říkat je nebudu. Kladno je stále můj domov, mám k němu respekt,“ naznačil prostřednictvím Instagramu Smoleňák, že vztahy asi nebyly ideální.

Co mu vrazilo kudlu do zad? Možná to, že je hercem několika rolí. Nejen plejerem, ale taky majitelem agentury Effort sports, zastupující hokejisty. Prsty měl údajně i v přestupu hvězdy hvězd Tralmakse ke konkurenci do Karlových Varů. Do jeho stáje patří třeba i klíčový bek Pietroniro.

Pusu na špacír si zase pravidelně pouští za mikrofonem v hokejovém podcastu Bomby k tyči. V něm několikrát mluvil i o Plekancovi. Sice s respektem a úctou, je však otázkou, jak interní historky z kabiny ostatní v klubu bavily. Noví šéfové »Pleky« i Burger jsou totiž z jiného těsta. Stará škola! Zádumčiví, bez ambicí stát se středem pozornosti. Chtějí se soustředit výhradně na hokej, a tak se s rodákem, co ne vždycky dával hokeji maximum, poměrně drsně rozloučili.