Smoleňák: Nemusíme se tady je*at do konce dubna. Bitka? Kalousek je borec

Bojovali o šanci na postup do předkola play off, na ledě nechali poslední zbytky sil. Nejvíc vidět to bylo na kladenském kapitánovi Radku Smoleňákovi. Při porážce 0:5 s Vítkovicemi chtěl pomoci i pěstmi, už v první třetině se popral s Markem Kalusem. „K hokeji patří, když se dva velcí chlapi poperou, ještě třeba kapitáni. Je to docela dobrý signál,“ vyprávěl osmatřicetiletý útočník s viditelnými pohmožděninami na obličeji.

Co vyprovokovalo bitku už v páté minutě utkání?

„Já jsem někoho dohrál, Kalousek tam po mně něco štěkal, tak jsem se ho zeptal, jestli se chce poprat. K takovému zápasu emoce patří. Vzpomněl jsem si na své staré já, když jsem byl ještě v Americe. Kalousek je borec, kterého mám rád, líbí se mi, jak hraje. Šel do toho.“

K lepšímu výsledku to ale nepomohlo, sezonu skončíte na 13. místě. Převažuje úleva z vyhnutí se baráži, nebo zklamání, že nejdete do předkola?

„Asi oboje. Dva měsíce nazpátek jsme byli mínus asi pět nebo šest bodů a nevypadalo to moc dobře. Měli jsme sérii snad osmi proher. Tam se to lámalo, o předkolo jsme nepřišli dneškem. Mohli jsme to samozřejmě dotáhnout, ale v sezoně byla rozhodující tahle série, kdy jsme spoustu zápasů v řadě prohráli a nebyli jsme schopní posbírat body. Proto nehrajeme předkolo. Na druhou stranu pokorně říkám, že je to i velká úleva, že se tady nemusíme je*at do konce dubna. To nechtěl nikdo. Smíšené pocity, ale o předkolo jsme přišli daleko dřív.“

Fanoušci vás i přes porážku vyvolávali. Zažil jste někdy podobnou děkovačku po prohře 0:5?

„Je konec sezony, nechci říct, že to je normální. Ale naši fanoušci ukázali, že za námi stojí. Toho, že nás přišli podpořit v takovém počtu, si nesmírně vážíme. I děkovačky. Jenom to ukázalo, že jsme hokejové město a lidi za námi stojí.“

Co budete dělat mezi sezonami? Podobně dlouhé volno jste asi dlouho nezažil.

„Jednou v Záhřebu jsem končil asi 8. února, byl jsem dva týdny na lyžích, pak měsíc v Thajsku. Vrátil jsem se a začínalo play off. Já už jsem to zažil. Ale loni to bylo dlouhé, teď to skončí brzo. V mém věku je každé delší volno fajn. Letos jsem odehrál všechny zápasy, tělo si taky potřebuje odfrknout. Hlavně chci být s rodinou, s dětmi, se ženou.“

Máte jasno o budoucnosti? Smlouva vám letos končí, ne?

„Končí. Rozhodně bych tady chtěl zůstat, jsem Kladeňák. U mě je všechno o zdraví. Teď jsem odehrál dvě plné sezony, musím zaklepat, že z tohohle hlediska mi to drží. Z toho mám radost. Doufám, že bude zájem, abych pokračoval. Nic moc jiného bych řešit nechtěl. Uvidíme co vedení, jak to dopadne.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 21:28. Mikuš, 23:07. Yetman, 38:02. Yetman, 39:52. Nellis, 59:56. Marcel Sestavy Domácí: Brízgala (41. Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Komuls, Hanousek – Kusý, Pytlík, Tralmaks – M. Procházka (A), Filip, Jágr – Bláha, Hults, Smoleňák (C) – Vandas, Straka, J. Strnad – Jarůšek. Hosté: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Abdul, Hanzl, Hladonik – Eberle, Přibyl, Hauser – Říčka, Hašek, Lednický – Barinka. Rozhodčí Pražák, Květoň – Lhotský, Zika Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků