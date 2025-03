Extraligové ceny Sportu: tři trofeje do Hradce. Co objev nebo bizár sezony?

Video se připravuje ... Půl roku hokejového hemžení ustalo, úspěšní šturmují na play off, jeden z odpadlíků vybírá dlouhou dovolenou, ten druhý bude tvrdě a nervózně bránit extraligovou příslušnost. Ideální čas, abychom vyhlásili trofeje za základní část čítající 52 kol. Je jich rovnou 15, řada tradičních i méně obvyklých. Oprávněná ocenění za nenápadný výstup až na druhý flek dostávají v Hradci Králové.

Nejužitečnější hráč ONDŘEJ BERÁNEK (Karlovy Vary) Další pořadí: Josef Kořenář (Sparta), Ondřej Kaše (Litvínov). Z defenzivně laděného pracanta do třetí, maximálně druhé formace se vyklubal hotový poklad. Nejprve Martin Pešout v klubu a po něm Kari Jalonen v reprezentaci začali Beránkovi otevírat nový svět, v němž se myslivec z Vysočiny zprvu cítil nepřirozeně, až nemístně. To už neplatí. Po zisku titulu mistra světa naplno odjistil své schopnosti, uvěřil sám sobě, že je TOP a naplno prodává, co dovede. To neumí každý. Beránek měl prsty ve více než třetině karlovarských gólů, stal se kanonýrem sezony a výtahem Energie k páté figuře. Jako jediný napálil 30 tref. 35 Na tolika procentech z celkových 142 vstřelených gólů Energie měl podíl Ondřej Beránek Karlovarský útočník Ondřej Beránek v zápase s Kladnem • Foto ČTK / Kubeš Slavomír

Nejlepší gólman JOSEF KOŘENÁŘ (Sparta) Další pořadí: Nick Malík (Plzeň), Dominik Furch (Mladá Boleslav). Český reprezentant jako jediný ze všech maskovaných mužů srazil průměr inkasovaných gólů pod dvě branky (1,71). Zvládl náročné období na začátku, kdy mu chyběl kolega Jakub Kovář, takže musel udržet chladnou hlavu. Na spoluhráče působí velmi klidně, vyzrál, málokdy cítí nutnost akrobatického skoku a většinu zákroků ustojí. Pokud by nastaly komplikace za mořem, klidně si může říct o MS. Letos byl na dvou srazech národního týmu, třetí vynechal jen kvůli zranění. 92,5 Takovou úspěšnost zákroků měl Josef Kořenář, jde o jeho nejlepší sezonu v kariéře. Brankář Sparty Josef Kořenář po vychytání výhry v závěrečném utkání základní části • Foto Pavel Mazáč / Sport

Ofenzivní obránce AARON IRVING (Sparta) Další pořadí: Tarmo Reunanen (Karlovy Vary), Peter Čerešňák (Pardubice). Bek bombarďák. S 21 góly se vyšvihl na šesté místo mezi nejschopnějšími střelci, jeho účet by až na pár výjimek bral každý útočník. Kanaďan si v prostoru nad levým kruhem vytvořil privátní střelnici, odkud to šije hlava nehlava, brankáři jen nastaví tělo a doufají v odraz pryč. Irving neplní jen roli ofenzivního démona, umí se zastat spoluhráčů, kvalitně se poprat, kdykoli je potřeba. Zrovna takhle nastartoval Spartu k obrátce z 0:2 na 6:2 po rvačce s pardubickým Houdkem. Podepsal dál Spartě za výborné peníze. 10 Tolik gólů Irving nashromáždil v přesilovce, společně s karlovarským Beránkem nejvíc v soutěži. Obránce Sparty Aaron Irving • Foto Michal Beránek (Sport)

Nejlepší defenzivní bek RICHARD NEDOMLEL (Třinec) Další pořadí: Michal Gulaši (Kometa), Kristians Rubins (Plzeň). Hřmotný zadák je pořád postrachem soupeřů. Obří skříní, kterou radši objedete v opancéřovaném vozidle, než abyste kolem ní štrádovali na bruslích. Ne nadarmo ovládl se 195 body Radegast index, kloubící počty hitů, zblokovaných střel a výkaz plus/minus. Během roku se spekulovalo, že pro něj Oceláři shání kupce, nicméně hromotluk zůstal a Slezané jeho obrovité tělo ve vyřazovacích bojích jistě využijí. Nedomlelův výraz ve tváři jasně vystihuje urputný třinecký play off styl. 163 Tolik střel soupeřů zastavil v probíhajícím ročníku Richard Nedomlel, průměrně tak blokoval víc než tři pokusy v utkání. Richard Nedomlel v zápase proti Liberci • Foto Michal Beránek (Sport)

Nejlepší ofenzivní útočník EDUARDS TRALMAKS (Kladno) Další pořadí: Filip Chlapík (Sparta), Jakub Flek (Kometa). Pětibodový koncert mezi 50. a 59. minutou závěrečného duelu s Mladou Boleslaví hovoří za vše. Nechápal ho ani sám autor. „Je to neuvěřitelné. Nevím. Je za tím snad nějaká vyšší moc. Upřímně jsem měl ve třetí třetině zatmění,“ divil se lotyšský forvard, který má namířeno do Karlových Varů. Právě tam nezavládlo velké nadšení, když o korunu nejproduktivnějšího hráče 62 sekund před koncem ročníku přišel Ondřej Beránek. Tralmaks však ukazoval dominanci po celý rok. 23+28 Takovou bilanci potřeboval Eduards Tralmaks k tomu, aby se stal nejproduktivnějším hráčem základní části. Posledních pět bodů zvládl za necelých deset minut. Eduards Tralmaks (vpravo) na závěr základní části zkompletoval hattrick • Foto ČTK / Radek Petrášek

Nejlepší defenzivní útočník ONDŘEJ BERÁNEK (Karlovy Vary) Další pořadí: Marek Kalus (Vítkovice), Tomáš Vondráček (Pardubice). Máte hráče, kteří vám vepředu sypou góly, ale směrem dozadu při jeho pohybech zavíráte oči. Beránek rozhodně není tento případ, jeho nastavení by mu nedovolilo vynechávat důležité defenzivní úlohy. Není náhoda, že mezi elitní kanonýrskou pětkou jeho výkaz v hodnocení přítomnosti na ledě udává 17 plusových bodů, druhý nejlepší v kvintetu je vítkovický Nellis se sedmi kladnými punkty. Beránek je nejlepším všestranným útočníkem a hráčem, kterého by si přál mít každý GM a trenér. Havlíčkobrodský rodák však dál zůstává věrný Energii. 50 Tolik kanadských bodů (30+20) Beránek zapsal během 51 utkání dlouhodobé fáze. Ondřej Beránek během utkání proti Plzni • Foto HC Energie Karlovy Vary

Nejlepší trenér TOMÁŠ MARTINEC (Mountfield HK) Další pořadí: Pavel Gross (Sparta), Josef Jandač (Plzeň). Pokud potřebujete k týmu kouče, který umí z průměrných či lehce nadprůměrných hráčů vytvořit sourodý tým, vsaďte na Martince. Jestliže potřebujete jistotu dobrého umístění a minimálních výkyvů, vezměte si Martince. A pokud vám vyhovuje u týmu chlap, jenž nemluví o sobě, ale vyzdvihuje vždy hráče, máte rovněž jasno. Martincovi se ještě nestalo, že by s Hradcem nepostoupil alespoň do čtvrtfinále. Naordinoval bruslivý, náročný styl, proti němuž se každému hraje těžko. 9 Tolik sezon působí u hradeckého áčka Tomáš Martinec, z toho šestý rok v roli hlavního kouče. Trenér Hradce Králové Tomáš Martinec • Foto ČTK / Uhlíř Patrik

Skokan sezony MICHAL KUNC (Olomouc) Další pořadí: Adam Zbořil (Kometa), Jaromír Pérez (Liberec). Jeden z celé řady produktů výchovy Komety, který do velkého hokeje vyzrál u konkurence. Kunc zaznamenal obrovský skok, z řadového hráče se během pár měsíců vytáhl až do národního týmu, v němž už absolvoval dvě akce evropské Tour a na obou si řekl o další pozvánku, takže zabojuje i o MS. Jeho rychlost v kombinaci s dovednostmi a poctivostí zaujala i legendu Bostonu Davida Krejčího, jenž by jej rád do Bruins doporučil. Kunc přerostl Hanou, a byť má smlouvu i na další sezonu, očekává se jeho vykoupení jinam. 80 Zhruba taková je v tisících korun měsíční odměna Michala Kunce v Olomouci, poměr cena/výkon je pro klub brutálně výhodná. Olomoucký Michal Kunc v utkání proti Spartě • Foto Michal Beránek (Sport)

Manažer sezony ALEŠ KMONÍČEK (Mountfield HK) Další pořadí: Tomáš Divíšek (Sparta), Jiří Kalous (Karlovy Vary). Občas schytává poznámky, že tvoří z regionálního východočeského klubu kosmopolitní všehochuť a mladá hradecká krev má smůlu. A něco na tom bude. Ovšem i tenhle pohled se postupně mění a místní odchovanci dostávají víc prostoru. Kmoníček umí poslední dobou odhadnout úroveň zahraničního hráče, jenž není drahý a přitom dokáže rychle naskočit do Martincova stroje. Okuliar se prodal do NHL, jeho nástupce Tamáši si rovněž vede výborně. S omezeným rozpočtem dokáže velmi šikovně pracovat, peníze neletí do luftu. Šéf Mountfieldu Aleš Kmoníček • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Tým sezony MOUNTFIELD HK Další pořadí: Karlovy Vary, Sparta. Fungující mančaft rovná se Hradec. Mužstvo bez výrazně odskočených hvězd pod sebe dokázalo poslat rivala z Pardubic, za suverénní Spartou skončilo druhé. Kredit jde vlastně za všemi od gólmanů přes útočníky až do kanceláří v horních patrech haly. I při velmi vyrovnaném skóre 137:130 dokázal Mountfield brát těsná vítězství. „Výkon někdy nebyl ideální, ale přesto jsme body získali. Tým je výborný, stojíme jeden za druhým, což pomáhá,“ cenil si útočník David Šťastný. 6 S takovou vítěznou šňůrou půjde Hradec Králové do čtvrtfinále proti soupeři z předkola. Hradecký útočník Alex Tamáši oslavuje gól s parťákem Martinem Pláňkem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Největší meziroční vzestup KARLOVY VARY Další pořadí: Plzeň (z 12. na 8. místo), Kladno (z 39 na 63 bodů). Před startem jedni pasovali Energii na dvanáctý flek, jiní rovnou na baráž (třeba Sport Magazín). Ano, velká mýlka! Přes úvodní karamboly při vstupu do sezony Vary zapnuly, do závěrečného dějství bojovaly o přímou účast ve čtvrtfinále, což je senzace. Zvlášť po předchozím ročníku s 61 body, kdy Západočeši skončili po dlouhodobé fázi sezony jedenáctí. V předkole teď bude parta Pavla Patery z páté příčky lovit Vítkovice. A stále nemusí jít o její konečnou zastávku. 21 O tolik bodů navíc oproti předchozímu ročníku nasbírala v základní části Energie. Hráči Karlových Varů se radují z gólu proti Olomouci • Foto ČTK / Slavomír Kubeš

Asistent sezony ANTONÍN STAVJAŇA (Sparta) Další pořadí: Peter Frühauf (Mountfield HK), David Moravec (Karlovy Vary). Z Nitry přišel se slovenským titulem jako hrdina do zdánlivě méně viditelné role ve Spartě. Hlavní odpovědnost za výsledky jde přece jen za koučem Pavlem Grossem. Ten se však nebál rozdat kolegům pravomoci, důvěru mu vracejí. Stavjaňa nejvíc tím, jak pozvedl defenzivní hru pražského celku, v jehož přirozenosti jsou hlavně ofenzivní hony. Zkušený šedesátník stál za vzestupem Aarona Irvinga, poradil si s několika situacemi, kdy se obrana Sparty rozpadala pod tíhou absencí. 110 Tolik branek inkasovala Sparta za 52 kol, nejméně z celé soutěže, což je i zásluha asistenta Antonína Stavjani. Trenér Sparty Pavel Gross (vlevo) se radí se svými kolegy • Foto Pavel Mazáč / Sport

Nováček sezony TOMÁŠ CIBULKA (České Budějovice) Další pořadí: Adam Měchura (Plzeň), Vojtěch Hradec (Mladá Boleslav). Výborná koupě sportovního manažera Motoru Jiřího Novotného v průběhu ročníku. Jestliže loni na jihu Čech udali obránce Hovorku do NHL, Cibulka by měl absolvovat v budoucnu podobnou trasu. Málokterý tuzemský hráč je ve 20 letech tak vyzrálý, nejen po hokejové stránce, ale i vystupováním. Svým chováním na ledě i mimo něj připomíná spíš typického Švéda. Je zručný, sebevědomý a ochotný příkladně vylepšovat své schopnosti. Potenciál má značný, klíčové je, aby mu vydrželo zdraví. 20 Tolik bodů (6+14) ve 43 utkáních je velmi dobroiu vizitkou 20letého zadáka Tomáše Cibulky. Obránce Českých Budějovic Tomáš Cibulka • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Zásah do rozjeté sezony ALEŠ PAVLÍK (Vítkovice Ridera) Další pořadí: Tomáš Divíšek (Sparta – příchod Michaela Špačka z Ženevy), Jiří Novotný (Č. Budějovice – přesun Tomáše Zohorny z Pardubic). Stálo to hodně peněz, situace týmu se zdála být téměř bezvýchodná, tým se dusil ve vlastní šťávě, přesto – anebo právě proto – do toho majitel vítkovického klubu šel. Aleš Pavlík si v době rozsáhlé vítkovické křeče pořídil kouče Václava Varaďu a jeho posily. Tenhle krok se ukázal jako spasitelský a rozhodující v radikálním obratu. Záchranářská mise se během několika kol proměnila v zajímavou šanci probít se minimálně do čtvrtfinále play off. Věřte, že na Vítkovice nechce narazit vůbec nikdo. Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání proti Kometě • Foto ČTK / Uhlíř Patrik