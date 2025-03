Jágr bude nadále pokračovat, Plekanec manažerem. Hadamczik dal souhlas

V neděli večer se fanoušci Rytířů těšili, jak armáda v modrých dresech skolí Vítkovice a vyskočí na dvanáctou pozici, která se po dnešním posledním kole promění ve vstupenku do předkola play off. Výplach 0:5 přinesl přesně opačný důsledek – postup Varaďovy Ridery do vyřazovací fáze. Opanování třinácté příčky Kladnu zajistilo dlouhou dovolenou. Už bez baráže jako v posledních třech letech.

Zatímco mnozí hráči cítili úlevu, že nedošlo na nejhorší a v blátě zůstala Olomouc, Jágrova nálada se po pátečním triumfu na Hané rychle obrátila v nedělní otrávenost. „Hokej hraju kvůli play off a s Kladnem jsem si ho chtěl konečně zahrát,“ pronesl po zápase v krátkém rozhovoru pro ČT. O své budoucnosti nepověděl zhola nic. Tedy ano, že si jde v pondělí pro nové přední zuby, vyrvané v nedávném duelu v Hradci Králové. Ale nic dalšího.

Pátrání iSport.cz přesto přineslo výsledek. V podstatě jde o potvrzení už dříve avizovaného. A sice, že Jágr do hokejové penze nepůjde. Nehledě na dřívější oznámení, že ročník 2023/24 bude jeho posledním v neuvěřitelné profesní dráze.

Hadamczik : Nemám s tím problém

Nejlepší český útočník všech dob si během končícího ročníku ověřil, že extralize má stále co dát. Fakt, že během sezony Kladno zhusta prohrávalo, pokud scházel v sestavě, si nevyložil jako náhodu. Rovněž v okolí pro přehodnocení svého původního rozhodnutí odtančit Last Dance a dát sbohem našel oporu. Byť to vzhledem k jeho věku zní šíleně – své místo v sestavě si uhraje. V kladenské určitě.

Například v pátek v Olomouci byl minimálně půlku zápasu nejlepším hráčem Rytířů, v bitvě, kdy šlo jeho týmu o holý extraligový život. Chápete? Vypracovával gólové šance, při backcheckingu získával pro své barvy zpět důležité kotouče, uměl je skvěle udržet a rozvést akci. To vše pod dohledem Tomáše Plekance na olomoucké tribuně.

Ten se stal novým členem vedení Kladna, což klub oficiálně potvrdil na svém webu. Bude sportovním manažerem. Informaci potvrdil iSport.cz mj. i Alois Hadamczik.

Proč on? Protože právě k němu směřoval z Kladna dotaz, zda ústředí Českého hokeje Plekancovi povolí vedle role asistenta Radima Rulíka pracovat pro Rytíře v manažerské pozici.

„Jak Tomáš, tak Jarda Jágr mě požádali o to, zda by šlo obojí skloubit. Nemám s tím problém,“ vylíčil první muž českého hokeje a dodal: „Pleky je velká osobnost našeho hokeje, společně s Markem Židlickým největší z těch, kteří se po hráčské kariéře přesunuli k trenérskému řemeslu. Charakterově i schopnostmi. Plekymu nechci bránit. Taky se může stát, kdyby na to přišlo, že si bude vybírat mezi dráhou manažera a trenéra. A to bych nerad. Pleky mi řekl, že sám sebe v budoucnu vidí spíš jako trenéra, ale zároveň by manažersky rád pomohl Kladnu. Náš souhlas má, u repre bude dál pokračovat.“

V příštích dnech či týdnech má v organizaci Rytířů doběhnout finalizace přebírání majoritního podílu do rukou Tomáše Drastila. Jak už bylo dříve prezentováno, podnikatel, žijící střídavě v Česku a v Dallasu, převezme osmdesátiprocentní podíl, dvacet procent má zůstat Jágrovi.

Zajímavé je, že v souvislosti s další hokejovou budoucností čísla 68 se mluví nejen o Kladnu, ale i o dalších týmech v dojezdové vzdálenosti. V zákulisí padají i adresy, jako jsou Plzeň či Sparta.

Nicméně jde o tak delikátní záležitost, že víc v tuto chvíli pozbývá smysl rozebírat.