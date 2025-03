Zachránce Varaďa vyhlíží play off: Kdo zastaví Třinec? Třeba my ve finále

V trenérské kariéře prohrál jedinou sérii. Ve finále play off 2018 proti Kometě. Od té doby už žádného přemožitele nenašel a v Třinci oslavil tři tituly v řadě. Nyní čeká Václava Varaďu podstatně těžší zkouška, až z předkola bude chtít prorazit s Vítkovicemi. „I pro hráče to bude obrovská zkušenost. Z toho, že jsme měsíc a půl hráli play off hokej a byli na hraně bytí a nebytí, si kluci vezmou jenom to nejlepší,“ říká osmačtyřicetiletý kouč.

Náročná léčba, jež si v podání Václava Varadi vyžadovala až chirurgicky přesnou práci, zabrala. Do 28. ledna sčítaly Vítkovice jednu porážku za druhou, desetizápasovou šňůru nezdarů ale přetrhly doma s Libercem. Poté už Ostravané sedmkrát zvítězili a v našlapané tabulce se vyhoupli před Olomouc i Kladno. Základní část zakončili na dvanáctém místě, které jim zajistilo účast v předkole. V sérii na tři vítězné zápasy je čekají Karlovy Vary. „My určitě nemáme co ztratit. Jsme připraveni se v této sérii vydat,“ burcuje Varaďa.

Přišla po nedělním zápase v Kladně obrovská úleva, že jste se definitivně vyhnuli baráži a zároveň postoupili do předkola?

„My jsme vnímali velkou zodpovědnost vůči celé organizaci. V situaci, ve které jsme přicházeli, jsme si to nějak takhle představovali. Určitě jsme si za tím šli od prvního zápasu. Jsme rádi, že se to podařilo. Uvidíme, kam dál nás to dovede.“

Pár dnů po vašem příchodu jste na jedné z pozápasových tiskových konferencí zmínil, že jste toho mnoho nenaspal. V posledních dnech už to bylo klidnější?

„Těším se dneska do autobusu, že si tam dvě tři hoďky dám. (směje se) Zároveň jsem rád, že nás nebombardujete a v klidu nás necháte dělat, co máme. Břímě spadlo i z nás. Je to obrovská tíha, protože organizace se dostala do problémů, ale nakonec jsme našli cestu.“

Co se vám za poslední měsíc a půl povedlo do mužstva vštípit?

„Směrem dozadu jsme hráli zodpovědnější hokej a více jsme se o to rvali. Udělali jsme soupeřům těžké proti nám nastupovat. Pro hráče není jednoduché hrát na krev a mít nad sebou tak velkou tíhu strašáka baráže. Navíc s formou, které nebyla ideální. Podařilo se nám to zastavit a překlopit to na naši stranu. Moc si toho vážíme a děkujeme fanouškům, že nás v těchto nelehkých chvílích podporovali. Nakonec je z toho play off, což možná měsíc a půl zpátky nikdo nečekal. Moc si toho ceníme.“

Může být teď výhoda, že jste v celém závěru základní části už byli v play off módu?

„Může, ale taky by mohla být výhoda, kdybychom uhráli čtvrtfinále, stáli deset dnů a hráči se nám vyléčili ze zranění a nemoci. Takhle to ale prostě je. My se díváme na první tři zápasy, do kterých půjdeme s čistou hlavou. Chceme zvítězit.“

Nebude tým psychicky i emočně vyždímaný?

„Vidím to jinak. Překlopil bych to tak, že si kluci ukázali, jaká je cesta. Když budeme dodržovat věci, budeme jednotní a budeme se rvát o každý puk, máme šanci porazit kohokoliv.“

Jak těžko vám bylo ve chvílích, kdy byl mančaft na dně, a začali jste čtyřmi porážkami?

„I pro mě to v tomto ohledu byla premiéra. Práce, kterou jsme po úterním utkání udělali směrem k dalšímu soupeři pro play off, je pro nás taky určitou změnou. S Oceláři jsme měli deset až čtrnáct dnů pauzu. V klidu jsme se chystali, ladili formu a hráli si s nastavením hráčů i fyzickou kondicí. Teď na to byly dva až tři dny, takže je to jiné. Já ale fakt myslím pozitivně a cítím, že tým to vidí úplně stejně.“

Po zápase v Kladně jste prohlásil něco ve smyslu, že teď už to bude sranda...

„Bylo to vytrženo z kontextu. (usmívá se) Já jsem jenom řekl, že měsíc a půl, ve kterém jsme hráli pod strašákem baráže, byl opravdu náročný nejen pro nás trenéry, ale i pro hráče a celou organizaci. Teď už tam ten strašák není, černého Petra má někdo jiný. Nyní se díváme jen na to, že nechceme skončit sezonu a chceme hrát dál. Přesně tam mířím. Věřím, že tým také.“

Slovo baráž jste předtím v kabině zakázal?

„Kluci o tom nic neříkali?“ (směje se)

Nezmínili se.

„Já jsem se tam vůbec nedíval. Věřil jsem, že někoho strhneme pod nás, a že to uhrajeme. Sebemenší potuchy jsem neměl. V duchu jsem se ale samozřejmě připravoval na různé scénáře. S kolegy jsme plánovali různé věci, přípravné zápasy, kemp, kdyby bylo potřeba... Na všechny varianty, které nás mohly potkat, jsme byli nachystaní. Ve skrytu duše jsem ale věřil, že tam nebudeme.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Teď se už chystáte na Karlovy Vary. Co od nich očekáváte?

„Mají velmi dobrou sezonu, prezentují se aktivní hrou a velmi dobře jim chytá brankář. Bude to náročná série, ale budeme se snažit dát o jeden gól víc než oni.“

V jakém momentálním rozpoložení Vítkovice jsou?

„Schází nám zranění hráči, v této sérii určitě nenastoupí. To je pro nás takový menší setback, ale snažíme se, aby kluci, kteří zraněné nahradí, naskočili. V utkáních, ve kterých šlo v závěru základní části o hodně, se jim to podařilo. Přejeme si, abychom byli na vítězné notě.“

Kteří hráči s jistotou nenastoupí?

„Nerad bych to říkal. Ono to bude dvě hodiny před utkáním jasné.“

Letošní play off bude i o tom, jestli někdo zastaví Oceláře, které jste před lety dovedl ke třem titulům. Podaří se to někomu?

„Třeba je zastavíme my ve finále. To by bylo samozřejmě speciální, ale kluci v Třinci to žádnému týmu, který proti nim bude hrát, neudělají lehké. My se díváme jenom na sebe. Máme Vary a chceme je porazit.“