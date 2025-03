Medailoví hrdinové a hrdinky: Tajemná slova o společné párty!

Bronzový koulař Tomáš Staněk plánoval na halovém mistrovství Evropy oslavu společně s kamarádem Janem Štefelou, který v sobotu získal stříbro ve skoku do výšky. K jejich party se možná přidají i běžkyně Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková a Lurdes Gloria Manuel, které byly třetí ve štafetě na 4x400 metrů.

Štefela v neděli fandil Staňkovi na tribuně a český koulařský rekordman byl přesvědčený, že budou večer slavit společně. „Oslava bude, bude. Už si dělal zoubky na tribuně. Ale musíme mírně, protože zítra odjíždíme a jsme sportovci,“ usmíval se.

Věřil, že třiadvacetiletý Štefela může na tomto HME vybojovat svou první velkou medaili. „Samozřejmě jsem to prožíval, hrozně jsem mu to přál. Vím z vlastní zkušenosti, že tyhle závody po nezávodění bývají dobré. Věděl jsem, že má formu a ani tam nemá nějaká extra super jména. Bylo to jenom o tom udržet chladnou hlavu, což 'Zátorák' udržel a sebral si tu placku. Jsem za to hrozně rád,“ komentoval Staněk sobotní soutěž výškařů.

Českou medailovou sbírku ze šampionátu v Apeldoornu po Staňkovi na závěr programu doplnily o další bronz čtvrtkařky. „Ještě nevíme, jak budeme slavit, ale myslím, že bude velká party,“ prohlásila finišmanka Manuel. Jestli se přidají k úspěšnému mužskému duu, není jasné. „No samozřejmě, že jo,“ vyhrkla Petržilková. „Já bych řekla, že to si necháme pro sebe,“ dodala Vondrová.