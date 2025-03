Dva bronzy pro Česko na HME: Největší vlčák Staněk a skvělá štafeta v rekordu

Italský fenomén Leonardo Fabbri skončil už kvalifikaci. Jeho týmový parťák Zane Weir zklamal ve finále. Byl to Tomáš Staněk, který v evropské konkurenci potvrdil svou třídu.

„Dneska to bylo asi o tom, kdo je větší vlčák. Český vlčák je největší vlčák, zakousl jsem a nepustil,“ líčil usměvavý koulař po dalším medailovém finále.

Na úrovni halového mistrovství Evropy bylo už páté v řadě. Staňkově sbírce kraluje zlato z Toruně 2021, z Bělehradu 2017 má stříbro a v nedělní večer v Apeldoornu získal svůj už třetí bronz.

„I přes všechny ty peripetie, které jsem letos měl, když jsem viděl, jak ta sezona jde, tak jsem si říkal: ´Pojď to zkusit, na medaili tam je!“ líčil Staněk.

V neděli musel zvládnout dlouhý den. Ráno ho čekala kvalifikace. Zatímco favorit Fabbri s osobním rekordem blízko 23 metrům zůstal mimo finále, Staněk nejlepším výkonem sezony 21,26 první kolo vyhrál. Ve finále vrhnul nejvíc 20,75 ve třetí sérii a bronz uhájil o dva o dva centimetry před Britem Scottem Lincolnem. Vyhrál Rumun Andrei Rares Toader výkonem 21,27.

„Viděl jsem, že je na podstatně větší sezoňák, než jsem dal ráno. Ale blbě jsem spal, brzo vstával. Pak ta rychlá pauza… Pořadatelé asi nechtěli, abychom naházeli tak daleko a povedlo se jim to,“ postěžoval si na náročný program.

Další bronz získala ženská štafeta na 4x400 metrů ve složení Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková a Lurdes Gloria Manuel. Do cíle vrazila v národním rekordu 3:25,31, který překonal čas týmu z HMS 1997 v Paříži.

„Věděla jsem, že kdyby měly upadnout nohy, půjdu tam nechat úplně všechno,“ líčila Vondrová pro Českou televizi.

Jíchová si spravila náladu po individuálním závodě, v němž sice původně postoupila do semifinále v osobním rekordu, ale pak byla diskvalifikovaná kvůli vyběhnutí z dráhy.

„Mám radost, že jsem mohla nastoupit a trošku si spravit chuť a možná i reputaci,“ usmívala se Jíchová.

Petržilková předávala štafetu na pátém místě, ale nedaleko od čela závodu.

„Chtěla jsem předat kolík co nejvíc v kontaktu, myslím, že se to povedlo,“ uvedla.

Finišmanka Manuel se rychle probojovala na třetí místo, které už do konce udržela.

„Štafeta mi dala neskutečnou energii. I když jsem měla v nohách čtvrtou čtvrtku, týmový duch všechno napravil. S holkama jsme si vylepšily chuť,“ hodnotila Manuel.

Za sebou měla už sobotní finále individuální čtvrtky, v níž skončila čtvrtá v čase 51,38 sekundy.

K dalším úspěchům české výpravy patří šestá místa dálkaře Radka Jušky a tyčkařky Amálie Švábíkové. Na stejném místě skončil i vícebojař Vilém Stráský v osobním rekordu 6162 bodů.

Maňasová překonala národní rekord

Sprinterka Karolína Maňasová během neděle třikrát běžela pod starou hodnotu národního rekordu na 60 metrů. V rozběhu ho časem 7,14 překonala o setinu, v semifinále sundala ještě další čtyři setiny. Ve finále zopakovala výkon 7,14 a skončila osmá.

„Já si myslím, že už se projevila únava, bylo to pro mě úplně poprvé, co jsem běžela tři kola, všechno bylo v jeden den. Bylo to náročné,“ hodnotila Maňasová. „Myslím, že pokud budu zdravá, v létě na to navážu. Dostala jsem se do finále, běžela jsem tady tři nejlepší časy kariéry, nemůžu být nespokojená.“

Nor Jakob Ingebrigtsen na HME vyhrál patnáctistovku i trojku a s celkovými sedmi zlatými medailemi vyrovnal historickou bilanci ukrajinského sprintera Valerije Borzova.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice

Finále:

Muži:

800 m: 1. Chapple (Niz.) 1:44,88, 2. Crestan (Belg.) 1:44,92, 3. English (Ir.) 1:45,46.

3000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:48,37, 2. Mills (Brit.) 7:49,41, 3. Habz (Fr.) 7:50,48.

Tyč: 1. Karalis (Řec.) a Vloon (Niz.) oba 590, 3. Guttormsen (Nor.) 590, ...8. Holý (ČR) 570.

Koule: 1. Toader (Rum.) 21,27, 2. Petersson (Švéd.) 21,04, 3. Staněk (ČR) 20,75.

4x400 m: 1. Nizozemsko (Omalla, Smidt, Ikkink, Van Diepen) 3:04,95, 2. Španělsko (Fernández, Guijarro, Husillos, Erta) 3:05,18, 3. Belgie (Watrin, Iguacel, Mabille, Sacoor) 3:05,18, ...6. Česko (Desenský, Müller, Mutinský, Ščibráni) 3:08,28.

Ženy:

60 m: 1. Dossová (It.) 7,01, 2. M. Kambundjiová (Švýc.) 7,02, 3. Van der Wekenová (Luc.) 7,06, ...8. Maňasová (ČR) 7,14.

800 m: 1. Wielgoszová (Pol.) 2:02,09, 2. Libermanová (Fr.) 2:02,32, 3. Horvatová (Slovin.) 2:02,52.

3000 m: 1. Healyová (Ir.) 8:52,86, 2. Courtneyová-Bryantová (Brit.) 8:52,92, 3. Afonsová (Portug.) 8:53,42.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 199, 2. Topičová (Srb.) 195, 3. Nilssonová (Švéd.) 192.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,69, 2. Ogunleyeová (Něm.) 19,56, 3. Dongmová (Portug.) 19,26.

Pětiboj: 1. Vanninenová (Fin.) 4922 (60 m př.: 8,19 - výška: 181 - koule: 15,56 - dálka: 652 - 800 m: 2:12,20), 2. Dokterová (Niz.) 4826 (8,26 - 184 - 13,86 - 661 - 2:14,53), 3. O'Connorová (Ir.) 4781 (8,31 - 184 - 14,32 - 627 - 2:11,42).

4x400 m: 1. Nizozemsko (Klaverová, Frankeová, Peetersová, Bolová) 3:24,34, 2. Británie (Nielsenová, Kellyová, Newnhamová, Anningová) 3:24,89, 3. Česko (Vondrová, Jíchová, Petržilková, Manuel) 3:25,31 - český rekord.

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

Koule: 1. Staněk 21,26, ...15. Procházka (ČR) 18,97 - nepostoupil do finále.

Ženy:

60 m - rozběhy: 1. Dossová (It.) 7,06, ...4. Maňasová 7,14 - český rekord, semifinále: 1. M. Kambundjiová (Švýc.) 7,04, ...9. Maňasová 7,10 - český rekord.