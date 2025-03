Štefela se stal halovým vicemistrem Evropy. Lu skončila čtvrtá

Nervy mají možná všichni kolem, Jan Štefela ale teprve v kritických chvílích ukazuje svůj potenciál. Ve finále na evropském šampionátu v Apeldoornu se vyhrabal z hrobu jako Uma Thurmanová ve filmu Kill Bill a hned dalším pokusem rozhodl o medaili.

„Co je? Co je?“ spílal Štefela těsně po stříbrném skoku imaginárním pochybovačům.

Jen Ukrajinec Oleh Doroščuk skákal v sobotu večer líp. Bez jediné chyby se dostal až k vítěznému pokusu na 232 centimetrech, a pak ještě o dva dílky výš. Štefelovi už nevyšel ani pokus poslední záchrany na 234 centimetrech, ačkoli vypadal nadějně a výškař se po něm zklamaně chytil za hlavu.

„Ten pokus byl fakt hodně vysoký, shodil jsem ho jen nohama. Je to škoda,“ litoval Štefela v rozhovoru pro Českou televizi.

Nakonec ale získal svou první velkou medaili ze závodu, kde už byl na hraně dalšího marného boje. Na výšce 226 centimetrů dvakrát neuspěl.

„Nebylo mi úplně příjemně, ale řekl jsem si, že takhle to nemůže skončit. Už mám tolik pátých míst. A podívejte se! Víte, co budu mít zítra? Me-da-iliii…“ užíval si chvíli. „Jsou to medailové pocity. Ty si musíte zažít, abyste to pochopili.“

Vysloužil si pozvání na pivo

Pátý už byl na vrcholných akcích třikrát. Tentokrát udělal ještě větší radost svému trenérovi Jaroslavu Bábovi, národnímu rekordmanovi, který v roce 2014 na ME v Curychu přinesl české atletice zatím poslední výškařkou medaili.

Štefela o svém talentu přesvědčil už v roce 2021, kdy se stal juniorským mistrem Evropy. Rok na to už na dospělém ME v Mnichově postoupil do finále a vysloužil si od Bába pozvání na pivo. Na přírodní stravu býval zvyklý. Podobně jako Jaromír Jágr vyrůstal na statku a doma v Zátorech si užíval jitrniček, tlačenky a klobás. Ty doby jsou však dávno pryč.

„Když jsme ten recept našli, tak budeme pokračovat,“ ujišťoval Štefela před cestou do Apeldoornu.

A ještě není konec. Za dva týdny ho na závěr halové sezony ještě čeká mistrovství světa v Nanjingu. A věří, že rozhodne zimní souboj s Doroščukem, kterého porazil na Beskydské laťce v Třinci.

„Doufám, že to bude trilogie a v Nanjingu prodám, na co mám, tímhle by to nemělo končit,“ věří Štefela.

Nevýhodná dráha pro Lu...

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel startovala ve finále v nevýhodné první dráze, seběhla na čtvrtém místě, na kterém zůstala do konce závodu. V čase 51,38 tak skončila stejně jako na loňském ME pod otevřeným nebem v Římě. Vyhrála Nizozemka Lieke Klaverová, která byla přesně o sekundu rychlejší.

Tyčkařka Amálie Švábíková skončila šestá a neobhájila bronzovou medaili z halového ME 2023 v Istanbulu. Do výšky 465 centimetrů skákala bezchybně, o pět centimetrů výš ale skončila. Vydržela však po nedávném zranění stehenního svalu zdravá a za dva týdny se chytá i na MS v Nanjingu.

„Musím upřímně říct, že je to, jak to má být. Nebyl to můj den, holky si to zasloužily víc,“ hodnotila Švábíková pro Českou televizi. „Mrzí mě to, myslela jsem si, že za čtyři sta sedmdesát bude medaile. Jsme z toho smutná, ale beru si i pozitiva.“

Výkonem 480 centimetrů vyhrála Švýcarka Angelica Moserová.

V mužském sedmiboji padnul díky vítěznému Norovi Sanderu Skotheimovi evropský rekord. Olympijský šampion z Paříže vyhrál výkonem 6558 bodů. Reprezentant Vilém Stráský skončil šestý v osobním rekordu 6162 bodů. Životní výkon si zaběhl i v závěrečném kilometru časem 3:33,95. Potvrdil taky nominační výkon pro start na MS v Nanjingu.

„Běžel se skvěle, dlouhý odpočinek pomohl. Cítil jsem se dobře, už když jsem se rozcvičoval,“ pochvaloval si Stráský. „Na to, že to je 6160, z šestého místa jsem trochu zklamaný. S výkonem jsem samozřejmě spokojený.“

Halové mistrovství Evropy v atletice v Apeldoornu (Nizozemsko):

Finále:

Muži:

60 m: 1. Azu (Brit.) 6,49, 2. Larsson (Švéd.) 6,52, 3. Robertson (Brit.) 6,55.

400 m: 1. Molnár (Maď.) 45,25, 2. Szwed (Pol.) 45,31, 3. Soudrill (Fr.) 45,59.

Výška: 1. Doroščuk (Ukr.) 234, 2. Štefela (ČR) 229, 3. Sioli (It.) 229.

Trojskok: 1. Díaz Hernández (It.) 17,71, 2. Hess (Něm.) 17,43, 3. Dallavalle (It.) 17,19.

Sedmiboj: 1. Skotheim (Nor.) 6558 - evropský rekord (60 m: 6,93 - dálka: 795 - koule: 14,39 - výška: 219 - 60 m př.: 8,04 - tyč: 510 - 1000 m: 2:32,72), 2. Ehammer (Švýc.) 6506 (6,81 - 820 - 15,15 - 198 - 7,68 - 510 - 2:41,76), 3. Steinforth (Něm.) 6388 (6,80 - 789 - 14,95 - 198 - 7,90 - 500 - 2:36,69) , ...6. Stráský (ČR) 6162 (6,83 - 726 - 14,44 - 195 - 7,90 - 490 - 2:33,95).

Ženy:

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,38, 2. Jaegerová (Nor.) 50,45, 3. Sevillaová (Šp.) 50,99, 4. Manuel (ČR) 51,38.

Tyč: 1. Moserová (Švýc.) 480, 2. Šutejová (Slovin.) 475, 3. Bonninová (Fr.) 470, ...6. Švábíková (ČR) 465.

Dálka: 1. Iapichinová (It.) 694, 2. Kälinová (Švýc.) 690, 3. Mihambová (Něm.) 688.