Láskyplné gesto Francouzky v Novém Městě! Ukrajinka reagovala: »Opatrně, co si přejete!«

Francouzky si biatlonově podmanily i Nové Město na Moravě. Ale pozdvižení způsobila finišmanka Julia Simonová (28). O kolo dohnala ukrajinskou štafetu, kterou tak mohla vyřadit ze závodu. Simonová ale raději zpomalila!

V biatlonu platí jasné pravidlo: Pokud je štafeta dohnána o kolo soupeřkami, automaticky následuje diskvalifikace celého týmu. V závěrečném kole vedoucí Francie předváděla svou dominanci. Julia Simonová finišovala, odstřílela na střelnici a s náskokem vyšším než minuta na Norky mohla poslední kolo prakticky proslavit. Vydala se na trať a před ní se ocitla Ukrajinka Oleksandra Merkušinová (20).

Ukrajinky se v závodě trápily, musely na tři trestná kola a propadaly se až ke chvostu závodící listiny. V závodě již byly dostihnuty a vyloučeny štafety Litevek, Rumunek, Estonek a Kazašek. Simonová tak měla na odstřel další konkurenční tým. Francouzka sice nikam nespěchala, ale ve sjezdu Ukrajinku honila. Přišlo stoupání a vedoucí závodnice nasadila naprosto poklidné tempo a ještě si stihla plácat a slavit se servismany na trati.

Ukrajinka poté zamířila na střelnici k poslední střelbě a Simonová si to již namířila do závěrečné rovinky slavit titul. Merkušinová po závodě přidala na svůj instagramový účet video, jak závodí se Simonovou. Přidala i popisek: „Opatrně s tím, co si přejete. Když jsem si jednou přála závodit s Julií Simonovou, tohle jsem neměla na mysli.“ Simonová pak její příspěvek přesdílelala a přidala emotikon podaných rukou.

Láskyplné gesto, které udělalo tečku za úspěšným biatlonovou zastávkou v Novém Městě na Moravě!