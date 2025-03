Loučení bratří Böových: Podpisy, pivo s fanoušky i trestné kolo. Práce v ČT?

Odškrtávají už každý závod. Každý díl Světového poháru je pro ně rozlučkový. Ale atmosféru, jakou jim naposledy připravili fanoušci v Novém Městě na Moravě, to jen tak nezažijí. Slovo ohlušující není žádná nadsázka. „Tohle bylo jedno z nejlepších míst, kde jsem kdy závodil,“ pochválil Johannes Thingnes Bö. Jediné, co ho při jeho posledním závodu ve Vysočina Areně mrzelo, bylo, že trestným kolem pokazil bráchovi Tarjeiovi a dalším dvěma kolegům štafetu.

Kdykoliv během uplynulého prodlouženého víkendu hlasatel vyslovil jméno Johannes Thingnes Bö, ozval se obrovský rachot. A stejné to bylo i v případě jeho staršího bratra Tarjeie. Fanoušci ve Vysočina Areně ‚Böčka‘, jak se slavným norským bratrům říká, milují.

V neděli jim to dali najevo ještě hlučněji. Ačkoliv primární bylo podpořit během dalšího vyprodaného dílu Světového poháru v Novém Městě na Moravě české biatlonistky a biatlonisty, dlaně, hlasivky, různé trubky a další náčiní pošetřili fanoušci také pro Böovy.

Už když se na trať štafety vydal Tarjei, tribuny burácely. Poslední úsek tradičně patřil Johannesovi, kterého fanoušci na trať vyprovodili vedle křiku i opakovaným zvedáním rukou do vzduchu.

Norsko v tu chvíli stíhalo vedoucí Francii. Johannes Bö versus Quentin Fillon Maillet. Tento souboj už biatlonoví diváci znají velmi dobře. Tentokrát vyšel lépe Francouzovi. Ten totiž odstřílel svižně a bezchybně. Zato Johannes… Během jeho střelby bylo hned několikrát slyšet ono tlumené: „Aaaa.“ A ryšavý Nor se musel vydat na trestné kolo.

Böova rovinka

Právě tato pasáž zde nepatřila k jeho favorizovaným. Když bratři dostali během víkendu otázku, která část trati je jejich oblíbená a byli by rádi, kdyby mohla nést jejich jméno, trestné kolo nezmínil ani jeden. „Cílová rovinka. Posledních 50 metrů můžete pojmenovat Böova rovinka,“ zamyslel se Tarjei. I Johannes si zamiloval stadion, ale vybral si jinou část. „Tady na stadionu, když přijíždíte na střelbu a vítají vás všichni ti fanoušci, je to krásné. A pak za tubusy v kopci, tam jsou také tisíce lidí. Takže tam by mohl být Böův kopec,“ usmál se Johannes Bö.

Ovšem po štafetě tak usměvavý nebyl, i když rozlučku s tisícovkami fanoušků podél trati si náramně užil. Jenže při své poslední závodní návštěvě si nesplnil svůj cíl.

„Už se mi zde nepodařilo vyhrát, což jsem moc chtěl,“ smutnil mladší Bö.

Stejně jako třeba na mistrovství světa v Lenzerheide si však i přes nepříjemnost v podobě trestného kola závěrečné kilometry užil. Když opouštěl trestný okruh, ohlédl se směrem ke střelnici, aby se ujistil, že jej nikdo nebude ohrožovat na jeho druhém místě. A pak se vydal loučit. Na trati občas hodil úsměv na zaplněné tribuny a zamával. A v posledním kopci před stadionem a následně na něm už volil vyloženě výletní tempo, mával divákům. Protože stejně jako fanoušci milují bratry, bratři si zamilovali zdejší příznivce biatlonu.

Něco na památku

„Bylo to tady fantastické, toto místo je tak skvělé. Miluju fanoušky v Novém Městě, jsou moc milí a vždy nás podporují. Vyrobili spoustu plakátů s našimi jmény a všechno možné… Je to skvělé. Jsem hrdý, že nám tak fandí a že v nás věří,“ rozplýval se Tarjei Bö.

Tvořivost českých fanynek a fanoušků byla opravdu vidět hodně. Po každém závodě se pod tribunami vytvořila několik desítek metrů dlouhá fronta lidí čekajících na fotky a podpisy všeho možného. Třeba právě i různých plakátů s ručně malovanými portréty Böových, nebo jejich fotografiemi. Jedna fanynka měla zase plakátek s nápisem: Johannesi a Tarjei, prosím podepište mi vaši knížku.

„Myslím, že bych tu byl mnoho hodin, kdybych se měl podepsat všem, kteří o to stojí. Ale musím jim dát něco na oplátku, když vymyslí tak hezké transparenty, vytisknou si obrázky nebo si třeba pomalují obličej. Je úžasné, co vše dělají,“ nadchlo Johannese.

Objevovala se totiž téměř až umělecká díla. I Johannese Böa pobavil třeba ten s říkankou v angličtině: Žádný sníh není tak hluboký, žádný terč tak malý. Bratři Böové je sestřelí všechny (v originálním znění: No snow too deep, no target too small, Bö brothers hit them all!).

„Když víte, že jste tady naposledy, tohle všechno oceňujete ještě o to víc. Takže moc děkuji všem českým fanouškům,“ vzkázal Tarjei Bö.

Jeden obrázek, na němž jeho autor či autorka namalovala každého z bratrů a pod ně maskoty z Vysočina Areny, si dokonce Böovi vyžádali a odvezou si jej domů. Stejně jako panenky, které vytvořily jako jejich podobizny dobrovolnice ze střelnice.

„Je to fakt cool. Děvčata na střelnici pro nás dělají hodně, cítíme se tady jako součást velké rodiny. Byl jsem tady mnohokrát a mám opravdu spoustu skvělých vzpomínek. I tyto ženy na střelnici tady dělají hodně let, pokaždé tady vidíme stejné obličeje, stejné úsměvy. A letos pro nás udělaly tenhle dárek. Je to opravdu milé,“ potěšilo Tarjeie.

Látkové postavičky dostali po nedělní štafetě. Karolína Stašáková, která stála za myšlenkou jejich vytvoření, každému z bratrů jeho postavičku předala. Protože už když je viděli norští bratři poprvé, hned prý poprosili, jestli by si je mohli v neděli vzít domů. Měli také velmi rychle jasno, co s nimi udělají.

„Budeme mít co dát dětem,“ plánoval Tarjei. To Johannes tuto památku dětem nesvěří. „Myslím, že na římse u krbu bude vypadat hezky,“ zapřemýšlel.

Přijedou na pivo

Ačkoliv prý Johannes od českých fanoušků, kterým se v součtu celého víkendu dlouhé desítky minut podepisoval, dostal pivo, takto stylově se s Novým Městem na Moravě nerozloučil.

„Kdyby to byl poslední závod sezony, tak bych si ho dal v sobotu i v neděli. Ale závody ještě pokračují. V pátek jsem dostal pivo od fanoušků, ale dal jsem ho servisákům. Měl jsem si ho nechat pro sebe…“ litoval naoko.

Třeba ale není všem pivním dnům v Česku konec. Tarjei Bö už přemýšlí nad rolí televizního experta pro některou norskou televizi. „Nechci totiž opustit tento sport, mám ho hrozně rád. Takže doufám, že se sem vrátím. Možná budu popíjet pivo na tribuně s českými fanoušky,“ rozesmál se starší Bö.

I Johannes by si roli televizního experta uměl představit. „Vzhledem k tomu, jak vřele nás tu vždycky vítají, možná že budeme pracovat pro Českou televizi, až přijedeme do Nového Města. To bychom předvedli super show,“ prohlásil s úsměvem.

Tak třeba se čeští fanoušci znovu dočkají. Prozatím ale takk for alt (díky za všechno)!