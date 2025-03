Ovečkin má na dostřel Gretzkého rekord a pak? Úprk do Ruska!

Ruská hokejová megastar Alexander Ovečkin (39) oznámil plány po konci smlouvy ve Washingtonu. Ta mu uplyne příští rok. A útočník se pak rozhodl vrátit domů do Ruska.

Pouhých osm gólů dělí Alexandra Ovečkina od vyrovnání střeleckého rekordu zámořské NHL. Přidá-li gól navíc, stane se nejúspěšnějším střelcem historie! Kapitán Washingtonu se nezadržitelně blíží k zápisu do historie. Letos ho přibrzdila zlomenina lýtkové kosti, ale do konce základní části zbývá ještě 18 zápasů. Stihne ruský sniper překonání rekordu ještě letos? Jeho tým Capitals vévodí Východní konferenci a střemhlav míří do vyřazovacích bojů.

Obránci se snaží Ovečkina bránit o to víc. „Ale po celou kariéru mě bedlivě sledovali a nedávali mi prostor. Nějak se mi dařilo skórovat, takže budu dál dělat všechno možné, abych je naštval,“ komentoval ruský forvard. V roce 2004 po něm Washington šáhl jako po jedničce draftu a hned v první sezóně zapsal 106 bodů (52 gólů + 54 asistencí). Nyní ma na kontě 886 gólů a slavný Wayne Gretzky (64) 894.

Jenže dlouholeté »manželství« se pomalu chýlí ke konci. Ovečkin nemládne, v září oslaví 40.narozeniny. Ne že by o něj nebyl zájem, ale sám se nechal slyšet: „S největší pravděpodobností se vrátím do Dynama, pokud to zdraví dovolí. Teď je ale těžké dělat dlouhodobé plány.“ Reagoval tak na zbožná přání fanoušků, že by mohlo dojít k prodloužení smlouvy. Celý kontrakt podepsal na pět let a přijde si na v přepočtu 1,1 miliardy korun! Jenže smlouva mu vyprší právě příští rok.