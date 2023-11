Odvážný výrok Ovečkina: S Crosbym jsme zachránili NHL!

Ve sportu je všeobecně přínosem, pokud se o titul nejlepšího z nejlepších přetahují dva. Sid a Ovi spolu zápolí v blyštivé NHL už skoro po dvě dekády. Prestižní web The Athletic nedávno citoval sporné vyjádření ruského ostrostřelce, který sebe i svého odvěkého rivala pasoval do role spasitele celé slavné hokejové ligy.

Poprvé se generační hokejoví talenti setkali ve finále juniorského šampionátu, později washingtonský Alexandr Ovečkin (38) a pittsburský kapitán Sidney Crosby (36) sváděli neúprosné bitvy na zámořských kolbištích. Oba trhali rekordy, sbírali individuální a týmové trofeje na klubové i mezinárodní úrovní, včetně Stanley Cupu či cenných kovů z velkých turnajů, a patří mezi nejrespektovanější národní osobnosti svých zemí.

Nikdo tedy ani v nejmenším nerozporuje nadstandardní kvalitu obou hráčů, že skutečně dokázali strhnout pozornost na sebe mezi absolutní špičkovou světového hokeje. Přesto ruský kanonýr překvapil kontroverzním tvrzením, kdy sice celkem sympaticky vynášel do nebes také Crosbyho, ale současně se povyšoval nad ostatní kolegy.

„Teď sice přichází nová generace a my už jsme staří mazáci, ale zachránili jsme ligu. Nová generace teď tedy musí ukázat, že se mýlím, že nejsme nejlepší," provokoval současné i budoucí hvězdy NHL, ať teda ukáží, co v nich nakonec je. Co ale tou záchranou myslel? To velký obdivovatel Vladimira Putina neupřesnil…

Pro sportovní oddělení NY Times se pak moskevský rodák také rozpovídal o nekonečné rivalitě mezi ním a Sidem, co ho pohánělo vpřed. „Ten tlak mi dal hodně. Řekl jsem si: »OK, musím tvrdě makat, abych byl na stejné úrovni«,“ poodhalila dlouholetá opora Capitals . „Dal mi takovou chuť do zápasu s tím, že pokud má získat čtyři nebo pět bodů, musím já také. Nahráli jsme toho tolik, museli jsme vědět, kdo je týmově i individuálně číslem 1,“ nechal se slyšet Ovečkin.