Hvězdu s českými kořeny vytočil Bauer: Zničili jste mi sezónu!

Hvězda klasického lyžování s českými kořeny Max Novak (29) se dostal do šarvátky v závěru padesáti kilometrového běhu s Norem Olem Jörgenem Bruvollem (29). Po projetí v cíli se ještě chytli pod krkem. A komise závodu v čele s Lukášem Bauerem následně úřadovala a Maxe diskvalifikovala.

Max Novak se snažil dotáhnout na vedoucího Andrease Nygaarda v závěru závodu. Když se pokoušel získat výhodnější pozici, dostal se do přetlačované s Bruvollem, a především kvůli tomu nakonec přišel o pódium. Novak věřil, že ho chtěl Nor vytlačit z trati. Oba soupeři tak dojeli do cíle bok po boku, kde Novak chytil soupeře pod krkem a vypadalo to, že dojde i na pěsti.

Na to reagovala komise závodu s vedoucím Lukášem Bauerem (47). Ihned Maxe Novaka diskvalifikovala, a jak upřesnil Bauer, šlo výhradně o chování v cíli: „Komise to klasifikovala jako nesportovní chování. Chápu, že takové situace vyvolávají emoce. Ale to, jak člověk reaguje, musí mít své hranice.“ Jenže Novak sbírá po celou sezónu body a diskvalifikace mu tak překazila možnost úspěchu v celém seriálu. „Tohle zničí celou moji sezonu,“ cedil mezi zuby rozezleně Novak.

Do celé slovní přestřelky se pustil i trenér Švéda Jespersen a zuřil: „Prý není dovoleno ukazovat žádné emoce, když vás vyženou ze stopy a boje o vítězství! Podobné věci byly k vidění mnohokrát a nikdy se nic nestalo. Ale když to udělá Max, stane se. A teď je jeho sezona zničená, žlutý dres je pryč kvůli takové hlouposti. Nebylo dobré, že se v cílové oblasti strkal, ale bylo to jen strčení. Stalo se to už mnohokrát. Tohle mě fakt štve.“

Bauer pak vyzval tým kolem Švéda, aby se odvolal k FIS, pokud nesouhlasí s verdiktem komise. A to má Novak skutečně v plánu! Do popředí seriálu se dostal i přes své dvě diskvalifikace v této sezóně. Tato třetí by mu ale sezónu naprosto pokazila. Po diskvalifikaci spadl až na šesté místo z průběžně prvního.