Bolšunov vyhrál noční závod v Itálii. Soupeři protestem podpořili Ukrajinu

Tři roky trvalo, než se Alexander Bolšunov mohl ukázat v závodech na západě Evropy. Od vpádu Ruska na Ukrajinu v roce 2022 je v platnosti všeobecně známé embargo. Ruští běžci na lyžích se nemohou účastnit mezinárodních akcí. Italský Moonlight Classic však nespadá pod Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS) a vedení řeklo, že nebude míchat sport a politiku. Bolšunov tak do Itálie přijel a noční závod na 30 kilometrů klasicky vyhrál. Jeho konkurenti se pak vytasili s ukrajinskými vlajkami a došlo na debatu, zda Rusové mají závodit mezi elitou.

Je známo, že trojnásobný olympijský vítěz z Pekingu je v Rusku prominentním sportovcem jakožto přívrženec Vladimira Putina. Klasické lyžování jeho absencí ve SP jistě trpí, ale pravidla jsou nastavena jasně. Tedy asi si všichni mysleli, že jsou dána pro všechny v Evropě stejně.

Pořadatelé závodu v Südtirol Moonlight Classics Seiser Alm Bolšunova přivítali, aby si po třech letech zazávodil na západ od ruských hranic. Bolšunov se údajně připravuje v Itálii už zhruba dva týdny a využil skutečnosti, že tamní Moonlight Classics nepatří do rodiny FIS. Podal tak přihlášku, organizátoři ji akceptovali a rozruch kolem závodu, který mimo Itálii nebudí kdovíjakou pozornost, byl na světě.

Bolšunov navíc celý závod ve čtvrtek v noci opanoval o necelých patnáct sekund před domácím Lorenzem Businem. Další konkurenti už ztratili více než minutu.

Asi není divu, že přítomnost hvězdného Rusa vzbudila emoce. „Trénuje tady a normálně se zeptal, jestli se může zúčastnit. Řekli jsme, že ano. Ruské lyžaře máme na startu každý rok. Příliš jsme o tom nediskutovali. Jsme sportovní organizace a sport by měl být otevřený všem,“ prohlásila členka pořadatelského týmu Martina Rierová.

V jednom ale přece jen pořadatelé stopku vystavili. Bolšunov měl totiž původně startovat pod ruskou vlajkou, což se ale změnilo na neutrální symbol. Bolšunov tak mohl nasadit čelovku a v Dolomitech se vydat do stopy.

A že někteří konkurenti proti jeho startu protestovali? To pořadatele příliš nezajímalo. Kromě Polky Justyny Kowalczykové v závodě žen na 15 kilometrů se akce neúčastnila žádná známější jména. Sám Bolšunov připustil, že mu celá situace trvající roky, vadí. „Je to těžké, když nemůžete soupeřit s těmi nejlepšími na světě. Moje úroveň se tak pochopitelně snižuje,“ prohlásil.

Vlna diskuzí mezi závodníky

Rusovu účast vzal každý po svém. Druhý v cíli Busin přišel na slavnostní ceremoniál na stupně vítězů s páskou na paži, kde byla vyobrazena ukrajinská vlajka. Stejným gestem se prezentovala i Švédka Malin Börjesjöová, která v závodě žen skončila třetí.

„Pro nás je samozřejmostí projevit podporu Ukrajině, když jsme pochopili, že Moonlight Classic k celé věci nezaujala stanovisko. Pořadatelé řekli, že nechtějí míchat sport a politiku, ale přesně tohle udělali. Nechali zodpovědnost na sportovcích,“ zaznělo ve společném prohlášení Busina a Börjesjöové.

Bolšunova se tohle gesto ale nijak nedotklo. „Je pár takových, kteří si myslí svoje, ale drtivá většina lidí zaujímá dobrý postoj,“ myslí si vítěz závodu.

Bolšunovova účast na italském závodě rozdmýchala další vlnu diskuzí. Nadále převažují striktní názory, že Rusové mezi lyžařskou elitou za nastalé situace na Ukrajině nemají co pohledávat, ale objevují se i opačné pohnutky, jak zjišťovala norská média ve Falunu, kde je na programu další zastávka Světového poháru.

„Myslím si, že sportovci všech zemí by měli mít možnost mezi sebou soutěžit, protože sport musí lidi spojovat. Doufám, že válka brzy skončí, aby se Rusové mohli vrátit. Povede to k vyšší úrovni běžeckého lyžování,“ míní Ital Federico Pellegrino.

Opačný názor zastává švédská hvězda Linn Svahnová. „Bez ohledu na to, jak to otočíte, politika a sport spolu souvisí. Nemyslím si, že by sport měl sloužit k legitimizaci probíhající války. Ano, Bolšunov byl jedním z nejlepších v posledních letech a chcete ho opravdu vidět závodit, ale ne v současné situaci,“ zaujímá neměnný postoj Švédka.