Biatlonista zazářil v Oslu, porazil i Klaeba. Dělá to líp než svůj sport, žasl Amundsen

Po světovém šampionátu je vždy prostor pro nějaké to překvapení. Největší hvězdy mají splněno, berou si oddechový čas, případně sundají nohu z plynového pedálu. Ve výsledkové listině závodu na 10 kilometrů volně mužů v Oslu figurovalo na prvních pěti místech pět norských závodníků. Nic neobvyklého, řekli byste si, kdyby tam ale jedno jméno nevyčnívalo. Klaeba, Nyengeta Golberga a spol. porazil mládenec, který do SP stále teprve nakukuje.

Je to úkaz. Ve 23 letech jako by se stále teprve hledal, byť v jeho věku už mnozí sbírají světové vavříny. Když si o něm budete hledat informace, všude na vás vyjede informace, že se jedná o norského biatlonistu. Jenže s malorážkou v kombinaci s běžkami to Einaru Hedegartovi tolik nejde. Před dvěma lety bral zlato na MS juniorů s norskou štafetou a byl stříbrný v individuálním závodě. Norsku se tak klubal další zajímavý biatlonista. Jenže do nabitého A-týmu se dostal jen sporadicky. Šanci dostal hned v sezoně 2022/23 rovněž v Oslu a nejlepší výsledek? 28. místo ve sprintu. Následně skončil čtyřicátý ve stíhačce. Od té doby už ve SP biatlonistů nestartoval, maximálně se potuloval po nižším IBU Cupu a více se začal pohybovat mezi běžkaři specialisty.

Už v prosinci si jej trenéři vytáhli do A-týmu pro SP v Lillehammeru. Taky to byla desítka volně a Hedegart už tam ukázal potenciál 8. místem. Teď v Oslu ale explodoval. Porazit Klaeba, další krajany a širší světovou špičku, která byla v Oslu prakticky kompletní, to už něco znamená.

„Měl by se naplno věnovat už jen klasickému lyžování. Je to rozhodně lepší běžec než biatlonista,“ řekl vítězný Amundsen, který Hedegarta jako jediný porazil.

V minulosti známe několik víceméně úspěšných přechodů z klasického lyžování k biatlonu a naopak. Jeden příklad za všechny? Slovinka Anamarija Lampičová se vydala opačným směrem. Jako úspěšná běžkyně šla do biatlonu, kde dosud zápolí se střelbou, ale poslední víkend doma v Pokljuce jí vyšel a vystoupala i na stupně vítězů.

„Evidentně přišel čas, aby biatlonista rozdrtil nějaké běžkaře. Je statečný, ne každý si troufne bojovat se specialisty. Mám radost, že zase někdo ten krok udělal,“ prohlásil na adresu Hedegarta biatlonový král Ole Einar Björndalen. Sám ví, o čem je řeč. V minulosti se on nebo Lars Berger mezi Nory prosadili na vysoké úrovni v obou sportech.

U Hedegarta to už na velkolepou biatlonovou budoucnost nevypadá. Na běžkách to může být ale mnohem zajímavější příběh, který v Oslu komentovali i Švédové.

„Pokud on je bialtonista, pak já jsem fotbalista. Ale teď vážně, udělal dobře tím přechodem. Je fajn, že náš sport přijel podpořit. Gratulace jsou na místě,“ řekl Poromaa, který je mimochodem známý tím, že biatlon neuznává.

Norská reprezentace pochopitelně není nafukovací, každopádně ve 23 letech je Hedegart minimálně na závody volnou technikou další vítanou alternativou.