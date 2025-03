Ruský hokej smutní: Podivná smrt šampiona (†34)

Ruská média přinesla zdrcující zprávu pro hokejové fanoušky. Vítěz Gagarinova poháru Fedor Malykhin byl ve svém bytě nalezen bez známek života. Co přesně se mladému sportovci stalo?

„S hokejem skončil, protože neměl žádné nabídky z KHL. Nebyly žádné informace o jeho zdravotních problémech, Fedor také neměl žádné finanční problémy, jezdil na turnaje UFC v Abu Dhabi, žil plnohodnotný život, trénoval s amatéry,“ napsal o hokejistovi novinář Artur Khairullin.

V roce 2018 vyhrál Fedor Malykhin s kazašským týmem Gagarinův pohár a zapsal se tak do historie ruského hokeje. Naposledy hrál za Avangard Omsk. Hokejistovo bezvládne tělo objevil Fedorův otec, který přišel do jeho bytu poté, co se syn několik dní neozval svým kamarádům a příbuzným.

„Fedor navždy zůstane v naší paměti jako usměvavý a milý člověk, bystrý a mimořádný hokejista, oblíbenec tribun," rozloučil se s ním Avtomobilist Jekatěrinburg, kde započal svou kariéru. Příčinu skonu by měla potvrdit pitva, nicméně předběžně se spekuluje o zástavě srdce. Web Mauritania.news-pravda.com zmiňuje, že je ve hře scénář, podle kterého mělo k neštěstí dojít poté, co se Fedor předávkoval léky...