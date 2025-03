Fleury: touha po třetím titulu a duelu se šampionem KSW. Výhra nad Vémolou? Prožíval ji

Irský nájezdník Will Fleury si podmanil Oktagon nevídanou rychlostí, když během jedenácti měsíců porazil čtyři etablované bijce a uzmul tituly ve dvou vahách. Po triumfu na silvestrovské akci v O2 areně, kde porazil Karlose Vémolu, v sobotu navázal další šampionskou výhrou, tentokrát v nejtěžší kategorii. Pětatřicetiletý ranař prochází černožlutou ligou tak dominantně, až mu příliš výzev nezbývá. Nevylučuje tedy drastický přesun o dvě váhové kategorie. „Zabralo by mi to asi půl roku hubnutí,“ odhaduje Fleury, kterého láká především střet s Machmudem Muradovem.

Skalp Terminátora a dva šampionské opasky. Will Fleury dobyl Oktagon a po jedenáctiměsíčním tažení poprvé pouští nohu z plynu. Po sobotní výhře nad jedničkou těžké váhy Lazarem Todevem si chce Ir dopřát několikaměsíční pauzu a do akce se vrátit až v září. Od spřádání dobyvačných plánů ale neupouští. V hledáčku má elitního Němce, šampiona KSW i smetánku střední divize.

Fleury loni v dubnu přišel do Oktagonu s cílem znovuzrodit svou kariéru po dopingovém skandálu, jenž ho stál angažmá v druhé největší lize světa PFL. A to dokázal. První sezonu v evropské stáji zakončil dominantní výhrou nad Karlosem Vémolou.

„Hodně jsem to celé prožíval. Bydlel jsem v hotelu vedle O2 areny a pořád jsem na ni koukal z okna. Všude, kam jsem šel, jsem se potkával na plakátech. Vzpomínky na celý život,“ říká Ir.

Dosáhl důležitého milníku

Výš přesto řadí sobotní úspěch ze Stuttgartu. „Dosáhl jsem důležitého milníku pro svůj odkaz. Vždy jsem chtěl dosáhnout něčeho výjimečného a šampionů dvou váhových kategorií v takto prestižních organizacích je jen velmi málo. Ano, když jsem měl na sobě připnuté oba pásy, ještě po tak vydřené výhře, cítil jsem velké zadostiučinění,“ vypráví Fleury.

Fleury se vyšplhal na vrchol, ve světovém žebříčku stojí mezi hvězdami UFC a tomu evropskému vládne. Nesporná kvalita je pro něj však i komplikací. V těžké váze mu žádná výzva nezbývá, polotěžká má omezený výběr a tou nejzajímavější je střední, do které by ale musel hubnout dvacet tři kilo.

„Přesun do střední váhy by mi zabral asi půl roku. Jestli mi dá organizace dobrý důvod, půjdu do toho. Teď ale hubnutí neplánuji, protože se zdá, že je na pořadu dne obhajoba titulu v polotěžké divizi,“ říká Fleury. Pokud by k hubnutí přistoupil, pak za nejlákavější soupeře v kategorii do čtyřiaosmdesáti kil označuje Muradova a současného šampiona Kerima Engizeka.

Nejpravděpodobnější je však podle Ira obhajoba titulu polotěžké divize proti Alexandru Poppeckovi, za předpokladu, že Němec zvládne příští souboj s Pavlem Langerem.

Fleury se po vyzyvateli poohlíží i mimo řady Oktagonu. „Slyšel jsem majitele KSW, jak mele s**čky o tom, že by každý jeho šampion rozsekal šampiona Oktagonu. Když ale vidím jejich krále polotěžké váhy Rafaela Haratyka, říkám si, že bych ho bez problémů přejel,“ pálí Fleury do vedení polské ligy.

„Když si je Martin Lewandowoski tak jistý, tak ať svého bojovníka uvolní na jednozápasovou smlouvu a pustí ho do Oktagonu na derby se mnou,“ doplňuje Ir.