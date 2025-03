Jak na Muradova? Kincl musí trénovat s lepšími lidmi, radí experti. Třeba v USA

Navrátilec do Oktagonu Machmud Muradov na poslední akci ve Stuttgartu zazářil brutálním finišem KO ve druhém kole, k zemi pravým hákem a kolenem poslal matadora Yasubeye Enomota. Uzbek zápas absolvoval v rámci přípravy na derby s Patrikem Kinclem v Edenu, do něhož bude vstupovat v roli favorita. Jak může „Inspektor“ na veterána UFC vyzrát? Experti v nové epizodě podcastu Fight! navrhují zásadní změny v tréninku a výjezd za oceán. „Patrik by měl začít trénovat s vyrovnanými nebo lepšími lidmi, než je on sám,“ myslí si Daniel Škvor, přední český bijec.

Bývalého šampiona Patrika Kincla čeká největší výzva dosavadního angažmá v Oktagonu. Na červnové megaakci v Edenu musí zastavit rozjetou KO mašinu Machmuda Muradova. Ten se v sobotu po mdlém výkonu proti Scottu Askhamovi vrátil senzačním finišem.

Uzbekův rozehřívací zápas, který mnozí kritizovali pro riziko zranění, se ukázal být ideálním tahem. Muradov si ověřil, že dlouhodobě problémová ruka vydrží přestřelky bez prohloubení zranění. Takovou příležitost jeho oponent prováhal.

Právě Kincl totiž potřebuje předvést diametrální lepší výkon oproti tomu poslednímu, jenž ho stál pás šampiona střední váhy. „Nevím, co bylo špatně v posledním zápase s Kerimem Engizekem. To musí vědět on sám, podle mě byl v hrozné formě, a kdyby takhle nastoupil proti Machovi, padne hned v prvním kole,“ myslí si André Reinders, trenér a bývalý mistr Evropy.

„Patrik je nejtechničtější bojovník na naší scéně. V zápasech to ale nedokáže úplně prodat. Poslední tři výkony nebyly nijak dominantní,“ soudí Reinders a ohlíží se za Kinclovými duely s Engizekem, Karlosem Vémolou a Piotrem Wawrzyniakem.

„Mach svou dynamikou dokáže vypnout kohokoli. Jeho devízou je rychlost a pohyblivost, údery chodí z úhlů, odkud je nečekáte. Patrik ho musí dostat Macha pod tlak, chytit ho a zavřít na pletivu,“ analyzuje kouč.

Před titulovou bitvou a možná největším zápasem kariéry jsou nasnadě změny v přípravě. „Je jedno, o jakém sportu se bavíme, tohle platí ve všech disciplínách. Patrik by měl začít trénovat s vyrovnanými nebo lepšími lidmi, než je on sám. Co vím já, vždycky jezdí s klukama, kteří jsou o dvě třídy horší. Zkouší si s nimi svoje věci, jede si pohodičku, ale nedostane se do nekomfortní zóny. A jenom v ní se můžete zlepšit,“ líčí Daniel Škvor, bývalý mistr světa v kickboxu a přední bojovník Oktagonu.

„Musíte se sebrat a začít jezdit někam, kde dostáváte do držky, jinak se neposunete,“ dodává Škvor, který před svými utkáními vyjíždí na kempy do vyhlášeného polského týmu Ankos. Ten je ale zároveň druhým domovem právě Muradovovi. Kinclovi se tedy zužují možnosti. Nabízí se cesta na sever, kam dříve jezdil za hvězdou UFC, Jackem Hermanssonem, do Frontline Academy v Oslu.

Dost sparingpartnerů nabízí také sousední švédský tým. „Nevím, jestli je pro něj vhodný Allstars, protože tam trénuje Matěj Peňáze, další potencionální soupeř. Těžko říct. Místa pro kempy se nehledají úplně snadno. Ve spoustě velkých týmů Evropy totiž trénují právě bojovníci z topu, s nimiž se může v budoucnu srazit v kleci,“ podotýka Reinders a nabízí alternativu - výjezd do American Top Teamu na Floridu, kde Kincl před několika lety trénoval.

Do vyhrocené bitvy zbývají takřka přesně tři měsíce a oba aktéry tedy ještě nejostřejší část přípravy čeká. Klíčovým úkolem bude pro Kincla a Muradova nedopustit vážnější zranění, které by zápas ohrozilo.

