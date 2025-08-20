Plavšič o návratu do Baníku: Ve hře bylo víc klubů, ale neváhal jsem. Psali mu fanoušci
PŘÍMO ZE SLOVINSKA | Zatím největší příchod letního přestupového období Baníku se definitivně dotáhl až nyní. Z polského Rakówa se k týmu připojil Srdjan Plavšič a okamžitě se spoluhráči odcestoval ke klíčovému utkání čtvrtého předkola Konferenční ligy v slovinském Celje, kde by mohl nastoupit i od začátku. Před prvním tréninkem v týmu krátce předstoupil i před novináře. „Měl jsem i jiné nabídky, ale když se tam objevil Baník, tak jsem neváhal a chtěl jsem sem,“ prozradil drobný srbský fotbalista.
Po dvou letech zpět v Baníku. Jak se těšíte na návrat?
„Jo, těším se hodně. Je to pro mě velká věc a myslím, že pro Baník taky. Doufám, že všechno vyjde.“
Jednání o vašem návratu probíhala delší dobu, hodně se spekulovalo. Jak dlouho to trvalo?
„Bylo to delší, ale jsem moc šťastný, že to nakonec dopadlo a že jsem dneska tady.“
I vy sám jste projevil velký zájem se vrátit. Byla to jediná volba?
„Ne, měl jsem ještě dvě, tři nabídky. Dvě z Polska a jednu ze zahraničí, ale když se tam objevil Baník a jasně se otevřela možnost vrátit se sem, tak jsem neváhal a chtěl jsem sem.“
Co vás přesně lákalo na návratu do Baníku? Byla to i možnost zahrát si evropské poháry?
„Ano, Evropa byla jedna z věcí, která mě lákala. Ale samozřejmě i to, že znám ligu, znám jazyk a všechno ostatní kolem. A hlavně mám skvělý vztah s fanoušky – psali mi spoustu zpráv, kdy se vrátím a od začátku jsem cítil jejich podporu a prostě jsem se chtěl vrátit.“
Jak jste na tom po fyzické stránce? Kolik zvládnete odehrát v nejbližších zápasech?
„Jsem stoprocentně zdravý i připravený. Měl jsem celou přípravu v Rakówě a byl jsem tam jedním z nejlepších hráčů. Takže jsem nachystaný dobře.“
Když se ohlédnete za angažmá v Rakówě, asi to nebylo úplně podle představ. Jak byste ho zhodnotil?
„První rok byl dobrý, odehrál jsem skoro všechny zápasy, hrál jsem i v Evropě a za mě to bylo super. Pak ale přišlo zranění kolene a achilovky, což mě přibrzdilo. Teď jsem ale zdravý, připravený a chci se ukázat.“
V Baníku jste na hostování do konce této sezony. Máte už v hlavě, co bude dál? Protože po sezoně vám zároveň vyprší smlouva v Rakówě.
„Ano, končí, ale Raków má ještě opci na prodloužení o další rok, takže úplně nevím, jak to dopadne. Teď se ale soustředím jenom na rok tady v Baníku, a pak uvidíme, co bude.“
Je největší výhodou angažmá v Baníku, že tu můžete čekat velkou důvěru?
„To je na trenérovi. Já jsem ready, jsem zdravý a chci makat. Chci ukázat, že si zasloužím hrát. Baník jsem sledoval i v době, kdy jsem tu nebyl a dokonce jsem na některé zápasy chodil, když jsem měl čas. Můžu říct, že se klub hodně posunul a účast v Evropě to potvrzuje.“
Takže v kontaktu s Baníkem jste byl celou dobu?
„Ano. Vždycky jsme si s někým z Baníku psali, takže jsem opravdu šťastný, že to dopadlo takhle.“