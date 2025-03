Poslední rozloučení s tragicky zesnulým hokejistou Kloučkem (†45): Pohřební šifra!

Jeho životním číslem dle numerologie byla jednička. Řízný obránce Tomáš Klouček (†45), jenž tragicky zahynul v neděli 16. března při lyžování, si ale potrpěl na dvojky! Tohle numero stojí i za zvláštním časem jeho pohřbu!

Dvaadvacítku pro štěstí nosil na zádech na všech extraligových štacích. Od Slavie po Třinec.

Jméno si v ní udělal i v dresu Rangers ve slavné NHL, kde válel s ikonami Messierem či Leetchem. V nejlepší soutěži světa odehrál 141 zápasů a vstřelil DVA góly!

Sbohem ve středu

Klouček přišel o život o třetí březnové neděli při tragické nehodě při lyžovačce na Medvědíně. Narazil tam do rozvaděče elektřiny. Ani přes okamžitou pomoc se jej nepodařilo zachránit.

Zdrcená manželka Bára (36), jež zůstala sama na ratolesti Karolínku (7) a Honzíka (9), tak do posledního detailu plánuje smuteční obřad. Začne v netradiční chvíli!

„A je to tady. Věc, které se děsím nejvíc. Poslední rozloučení s naším Tomem proběhne ve středu 26. března v symbolických 2:22 odpoledne ve Velké obřadní síni ve Strašnicích. Kdo Toma znal osobně a chtěl by uctít jeho památku, je vítán,“ vzkázala statečná vdova.

To tady ještě nebylo

„Tak nevšední čas jsme tady ještě neměli,“ nevěřila očím dáma z infocentra správy strašnického hřbitova, když viděla týdenní program obřadů! „Není to chyba? Co jsem tady já, vždycky se začínalo v celou,“ nechápala. Šotek to ale není, je to privilegium, které se za poslední léta nedo stalo ani takovým velikánům jako her ci Somrovi, zpěváku Žbirkovi či legend p dechovky Zímovi.