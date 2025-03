Odvrací se Kanaďané od Gretzkého? Jeho sochu pokryly výkaly. Důvodem podpora Trumpa

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Čím dál víc horšící se vztahy mezi Spojenými státy americkými a sousední Kanadou se už nějakou dobu odráží také ve sportu. Vedle opakovaného bučení během státní hymny USA před zápasy NHL či NBA Kanaďané ostře zasahují i do vlastních řad. Terčem kritiky se stává i jejich největší hokejová legenda Wayne Gretzky. Kvůli přetrvávajícím vřelým vztahům s prezidentem Donaldem Trumpem jeden z odpůrců zašel tak daleko, že sochu „The Great One“ v Edmontonu pošpinil výkaly.

O zneuctění podobizny jednoho z nejlepších hokejistů v historii informoval v pátek Edmonton Journal. Že něco není v pořádku si náhodou všimli kolemjdoucí fanoušci, kteří se chtěli zblízka podívat na sochu Wayna Gretzkého stojící před Rogers Place. U arény, kde své domácí zápasy hrají Oilers, zpozorovali, že na tváři má rozmazané něco, co podobou i silným zápachem připomínalo exkrement.

Že jde o výkaly, později potvrdil fotograf kanadské televize CTV News. Edmontonská policie přitom dříve o žádném vandalismu nebyla informována. Momentálně probíhá vyšetřování, po kterém budou podniknuty další kroky.

Každopádně svědci nechutného pošpinění neznámým vandalem neměli pochopení pro takovou ohavnost. „Proč by tohle někdo chtěl dělat?“ divila fanynka ze skupinky zvědavců, kteří se také přišli k soše podívat. „Zklamání. To se nemělo stát,“ přidal další příznivec v dresu Edmontonu.

O důvodu ohavného pošpinění sochy čtyřnásobného vítěze Stanley Cupu s Oilers ale nikdo nepochybuje. Gretzky se stal terčem kritiky Kanaďanů za vřelý vztah s Donaldem Trumpem, který svoji politikou i rétorikou zvyšuje napětí mezi oběma sousedícími státy.

Hněv u nich nedávno zvolený americký prezident obzvláště vyvolává pokaždé, když se jen zmíní o svém přání udělat z Kanady 51. stát USA. Netají se i tím, že by nejproduktivnějšího hráče v historii NHL rád viděl jako guvernéra. Obyvatele země javorového listu na hokejové ikoně nejvíc štve, že ani po těchto výrocích nepřestal s Trumpovou podporou.

Hlava USA se za Kanaďany kritizovaného přítele Gretzkého v únoru postavila na své sociální síti Truth Social. „Je to největší Kanaďan ze všech, a proto z něj dělám ´volného hráče´, protože nechci, aby o něm někdo v Kanadě řekl něco špatného. Podporuje Kanadu takovou, jaká je, což by měl, i když není zdaleka tak dobrá, jak by mohla být, kdyby se stala součástí největší a nejmocnější země na světě, tedy starých dobrých Spojených států,“ napsal Trump.