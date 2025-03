Český hokej v pondělí zasáhla zdrcující zpráva. Po nehodě na lyžích zemřel ve věku 45 let bývalý obránce Tomáš Klouček. Hráč s bohatou minulostí v NHL, KHL i domácí nejvyšší soutěži. „Hokejista byl dobrý, skvělý kluk a tohle nechce nikdo slyšet. Všichni to tam máme asi někde nahoře napsané,“ rozpovídal se o někdejším spoluhráči z New York Rangers dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč.

Tomáše Kloučka vychovala pro světový hokej pražská Slavia. Dres její juniorky oblékal ještě v roce 1998, kdy si ho na draftu do NHL jako 131. v pořadí vybrali Rangers. Následoval rok v zámořské juniorské QMJHL a pak už boj místo v nejlepší lize světa.

V ní debutoval 192 centimetrů vysoký bek 12. listopadu 2000 jako dvacetiletý. Po boku měl krajany Jana Hlaváče, Petra Nedvěda, Radka Dvořáka a Michala Groška. „Zapadl k nám dobře. Byl tišší, ale chodil všude s námi. Byl pro každou špatnost, jak se říká. New York se mu zalíbil. Užíval si to, když byl s námi,“ zavzpomínal Hlaváč. Pro něj šlo teprve o druhý ročník v NHL, přesto už patřil mezi hvězdy týmu a nováčka v kabině uvítal.

„Do Ameriky přišel jako mladý kluk a uvedl se velmi dobře, protože byl hodně fyzicky zdatný. Velký, silný hráč. To se jim líbilo. Hned si udělal u hráčů respekt. Kariéru rozjel velmi dobře, na to si vzpomínám,“ dodal na konto někdejšího parťáka.

V extralize i NHL sehrál po 141 utkáních

Klouček nakonec oblékl dres Rangers v 95 zápasech v průběhu dvou sezon. Později ještě bojoval o prostor v Nashvillu a Atlantě, jeho americká mise se zastavila na 141 odehraných duelech. Úplně stejnou porci utkání sehrál symbolicky i v základní části české nejvyšší soutěže, do níž zasáhl ve čtyřech ročnících.

„Nedohrál sezonu 2001, protože mu utrhli koleno. Nevím, jak ho to omezovalo dál, já byl pak taky vyměněný. Nevím, jestli se dal dohromady a nezlobilo ho to. Dělali mu velkou operaci, to také mohlo mít vliv,“ zamyslel se Hlaváč, proč Klouček nepřidal více startů mezi nejlepšími.

Větší stopu zanechal ve farmářské AHL, kde vyhrál Calder Cup pro šampiona, mistrem se stal i na Slovensku s Košicemi. Kromě nich hájil i barvy Zlína, Barysu Astana, Lva Poprad, Třince, Znojma a Kladna. Bohatou kariéru ukončil dvěma sezonami za francouzský Epinal. Brusle pověsil definitivně na hřebík v roce 2017.

„Je to velmi slušná kariéra. Reprezentace ho minula, ale spousta hráčů by takovou kariéru brala okamžitě,“ přikyvoval Hlaváč. „Byl vyloženě defenzivní. Hrál dobře do těla, fyzický hokej. Dopředu už se moc nepouštěl,“ doplnil na konto řízného beka, s nímž se ještě potkal v sezoně 2014/15 v Kladně.

„Hráli jsme v play off s Jihlavou a vypadli v sedmém zápase. Vybavím si ho ale hlavně z Ameriky. Pak jsme se vídali po Praze, párkrát jsme byli někde na pivu,“ přidal ke vzpomínkám Hlaváč.

Životní příběh urostlého obránce skončil o víkendu ve Špindlerově Mlýně. Památku hokejového bojovníka, který teprve 7. března oslavil 45. narozeniny, uctily na sociálních sítích české kluby i NHL prostřednictvím své Alumni Association.