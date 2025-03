Fotbalista Fenin po alkoholových eskapádách v slzách: Drsný zákaz

Nejdřív se zdálo, že pro fotbalistu Martina Fenina (37) je jeho láska s krásnou policistkou Beátou spása. Teď ale nejspíš mamince jeho dítěte, se kterou už nějakou dobu nežije, definitivně došla trpělivost. A to tak, že mu odepřela na narozeniny společné dcerky dost zásadní věc...

„Láska vás vytáhne ze všeho,“ tvrdil před lety Martin Fenin, když se zasnoubil se sympatickou Beátou. Jenže jak se zdá, vše má své limity. Bývalého hráče Eintrachtu od tropení dalších průšvihů nezachránila ani láska, ani manželství a dokonce ani příchod dcerky Mii, která před pár dny oslavila čtvrté narozeniny. Takhle zásadní den měl pro Fenina nakonec dost trpkou pachuť.

Na internetu zveřejnil krásný dort ve tvaru Pikachu, který drží Smerfa. Právě šmouly má nejspíš bývalý reprezentant s Miuškou spojené, protože jeden z nich zdobí i jeho tetování, které si po narození dcerky nechal vyrobit s jejím jménem a datem narození. Cukrářským veledílem ale překvapivě neobdaroval dcerku, namísto toho jej odnesl do nemocnice. A pozdější vzkaz Martinovy matky odhalil důvod. „Macku, to je to nejvíc, když ti matka nedovolí dát tvé dceři dort a ty jdeš a uděláš radost jiným dětem,“ pochválila svého syna Feninová.

Na fotbalistovu bývalou manželku už tak nejspíš bylo všeho dost. V minulosti byl spojován s kálením v garáži, vřelým vztahem k alkoholu a před několika měsíci navíc dost děsivými slovy, kterými predikoval, jak jeho život brzy skončí. „Teď jenom koukám celý den na Youtube a piju Jägermeistera, abych zahnal stesk. Dceru strašně miluju. Dřív nebo později se uchlastám k smrti,“ pravil loni v létě.

Soudě podle nejčerstvějších příspěvků na sociálních sítích ale Martin o oslavu narozenin dcerky úplně nepřišel. Podělil se o fotky dětských botiček, sebe pózujícího s balónkem a zabaleným dárkem a také o dojemné video, kde s Miou leží v posteli. „Miluju tě,“ řekl holčičce. „Já tebe taky,“ odpověděla mu na záběru dcerka, která by teď Feninovi měla být tou největší motivací, aby se snažil vyhýbat problémům...