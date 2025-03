Fotbalista roku? Pátý Krejčí mě udivuje, snad Šulc z módy nezblbne. Friis měl přimhouřit oko

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V lize se zase děly věci. A to je dobře, protože je pořád o čem mluvit. Hraje se sice jen o druhé místo, ale to vůbec nevadí. Tabulka se po víkendu přesypala. Plzeň spadla na čtvrté místo, prohrála s Baníkem. Musím před ním smeknout. Zranil se jim Ewerton, a oni jsou bez něj snad ještě lepší. Užijte si nový iSport naplno se zvýhodněnou cenou ročního iSport Premium>>>

Pro mě je parta z Ostravy největším překvapením sezony. Regulérně hraje o druhé místo, čili o účast v kvalifikaci o Champions League. Kdyby se to Baníku povedlo, v regionu by se slavilo několik týdnů. Je skvělé, že na naši svatou trojici konečně někdo tlačí. Lize to dodává další náboj.

Baník dělá body díky elánu, nadšení a nezpochybnitelné herní kvalitě. Přiklání se k nim i štěstí, Holec v Plzni chytil dva góly, ale tak to ve sportu bývá. Odvážnému – a to Baník je – štěstí prostě vždycky přeje. Kluci hrají dopředu, nebetonují. Musím se zmínit o Pavlu Hapalovi. Vzpomínám si na chvíle, kdy ho chtěli fanoušci vyhodit, skalpovat za živa. Jak krátkozraké by to bylo, viďte? Ty časy jsou pryč. Pavla znám, má to v hlavě v pořádku. Konečně se dostal do fáze kariéry, ve které si dělá obrovské trenérské jméno. Hra Baníku má smysl. A to především díky němu.

Také se mi líbilo, co řekl k Ewertonovi. Po vítězství v Plzni dostal otázku, zda se po uzdravení dostane do základu. Naprosto jasně řekl, že o tom není sporu, protože jde o výjimečného hráče. Takhle se chová chytrej kouč.

Musím se malinko pozastavit u Sparty. V Liberci ji čekal těžký zápas, což se vědělo dopředu. Na sever Čech ale neodjel Victor Olatunji, protože přišel pozdě na jeden z mítinků. Jestli to stalo poprvé, měl Friis přimhouřit oko, dát Nigerijci flastr a na další trest se vykašlat. Podle mě to nebyl šťastný nápad.