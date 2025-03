Čech: Reprezentace na MS postoupí. Chytat bude Kovář. Kdy se vrátí k fotbalu?

Ze všech vítězů za 60 let ankety jste byl vybrán jako ten vůbec nejlepší. Co pro vás znamená toto ocenění?

„Bylo úplně neuvěřitelné vidět plejádu všech těch legend a předchozích vítězů Fotbalisty roku, kde byl jeden skvělý hráč vedle druhého. Všechno jsou to hráči, kteří proslavili český a československý fotbal napříč dekádami a generacemi, takže dostat tohle ocenění před nimi je obrovská pocta a vážím si toho.“

Věříte, že současná reprezentace má na to, aby navázala na vás a po 20 letech dostala Česko na mistrovství světa?

„Žádné zápasy nejsou jednoduché a ta cesta je vždycky složitá. Na druhou stranu když se podíváme na ten los, tak je pro nás velmi příznivý. Jsou tam vyrovnané týmy a mužstva proti kterým půjde reprezentace do zápasů jako mírný favorit. Myslím si tedy, že cesta na mistrovství světa je reálná, pokud tým zvládne ty zápasy pod tlakem a dokáže začít kvalifikaci výsledkově dobře, což by mužstvo mohlo nastartovat. Myslím si, že tým má kvalitu na to, aby na šampionát postoupil. Nahrává jim do karet i to, že na mistrovství světa bude víc týmů než v minulosti. Myslím, že český tým tuhle možnost využije.“

Jak vidíte aktuální brankářskou situaci v reprezentaci? Kdo je pro vás jednička českého týmu?

„Trenéři mají možnost vybírat z brankářů, kterým se daří a kteří hrají. Matěj Kovář sice nehraje všechny, ale do zápasů nastupuje. V národním týmu pokaždé předvedl kvalitní výkon. Můj odhad tedy je, že zůstane jedničkou v bráně, protože neudělal nic, aby o tu pozici přišel. Dobré je, že Martin Jedlička i Jindra Staněk můžou kdykoli naskočit a odvést potřebný výkon pro tým. V tomhle má český tým obrovskou výhodu.“

V nominaci není Antonín Kinský, který v Tottenhamu přišel o pozici jedničky. Co byste mu teď poradil, aby se dostal zpátky do branky?

„Záleží hlavně na tom, aby pokračoval v té práci, aby trenér viděl, že je kdykoli připravený naskočit. Když pak šanci dostane, tak ji musí chytit za pačesy. V dnešní době už v klubech není jasná brankářská jednička. Ve všech klubech vidíme, že si brankáři rozdělují zápasy a (v Tottenhamu) teď dostal šanci Vicario, ale to neznamená, že se tam Kinský nevrátí. Ukázal, že na to má kvalitu a je dobrým konkurentem pro Vicaria. Jenom čas ukáže, jak se to vyvrbí. Ten jeho start byl ale pozitivní. Nikdy není jednoduché někam přijít v takhle mladém věku a naskočit do toho prakticky bez přípravy. Podle mě to zvládl dobře a budu mu držet palce, aby se do brány dostal a odchytal toho co nejvíc.“

Kdybych měl volit, dal bych Pavla Nedvěda

Trofejí jste ve fotbale získal spoustu. Dokážete určit, které si ceníte nejvíc?

„Fotbal je týmový sport, takže týmové trofeje převládají nad těmi individuálními. Ale i tyhle ankety jako Fotbalista roku dávají každý rok dost motivace a chuti do další práce. Pro hráče je to důležité i třeba pro sebevědomí. Konkurence tady byla vždycky obrovská a pokaždé jsem si toho vážil. Tahle cena je sice retrospektivní, ale tím, že v historii českého a československého fotbalu působilo tolik skvělých hráčů, tak si strašně vážím toho, že jsem ji získal já. Z těch týmových trofejí se potom vybírá opravdu těžko. Každá stála spoustu práce… Kdybych měl ale opravdu vybrat jenom jednu, tak to musí být Liga mistrů.“

Anketu Fotbalisty roku za rok 2024 vyhrál Tomáš Souček. Pro koho byste hlasoval vy?

„Tomáš Souček potvrzuje svoje výkony. Patrik Schick se zase potýkal s různými zraněními, což určitě ovlivnilo i jeho výsledek tady.“

A jak byste volil ve druhé anketě, tedy Diamantový Fotbalista roku?

„Je hrozně těžké vybrat jenom jednoho. Antonín Panenka nebo Ivo Viktor za komunismu nemohli hrát v zahraničí za ty top týmy. Některým se to podařilo později, když se hranice otevřely. Od doby Josefa Masopusta vyhrál Zlatý míč jenom Pavel Nedvěd, takže kdybych já měl volit jednoho hráče, tak bych dal Pavla.“

Při přebírání ceny jste zmínil, že si teď fotbal užíváte jen zvenčí. Neláká vás třeba nějaká funkcionářská role? O vaše služby by určitě zájem byl…

„Není to tak, že bych zavřel dveře. Je to o tom, že práce v klubu zabere veškerý čas a mě zajímá celkový projekt a vize klubu. Díky zkušenostem už dokážu odhadnout, co mi ten projekt přinese, a jestli jsem ochotný mu věnovat veškerý svůj čas a energii. Čekám na tento moment. A kdyby někdo přišel s nabídkou, kterou bych nemohl odmítnout… Nějaké nabídky jsem měl, ale nepřišly mi jako to správné pro mě.“