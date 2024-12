Řepka pod palbou za video s Feninem. Reakce? Nejsem zaopatřovací ústav

Martin Fenin je vicemistr světa hráčů do 20 let z roku 2007. Zatímco drtivá většina tehdejších českých přemožitelů z finále měla později hvězdné kariéry, a takový Argentinec Sergio Agüero se stal legendou, to česká parta někdejších mladíků úplně díru do světa neudělala. Přestože zrovna Fenin měl dobře našlápnuto a dostal se do Německa, kde v prvním zápase zapsal hattrick. Ten ho ovšem s odstupem času, dá se říci, spíš proklel.

Fenin netají, že má problémy s alkoholem, léčil se. Podle veřejných vystoupení z poslední doby to ale vypadá, že démona ze svého těla ještě nevypudil. Při povídání s Řepkou nevypadal zrovna nejlépe. A protože se ví, čím Fenin prochází v životě, pod výraznou kritikou se na sociálních sítích aktuálně zmítá právě Řepka.

„Bylo mu nabídnuto (Feninovi – pozn. red.), že rozhovor nebude, ale chtěl točit a čekalo se na něj 5 hodin, protože měl zpoždění. Je to venku. Střet s realitou někdy bolí, znám to, ale je potřeba. Víc jak lítost,“ obhajuje se Řepka na Instagramu před fanoušky.

Zrovna bývalý stoper Baníku, Sparty, Fiorentiny či West Hamu si rovněž prošel složitým obdobím a měl by s Feninem mít porozumění. „Osud Martina mi není lhostejnej a tohle natáčení pro mě bylo jedno z nejtěžších. Osud má ale každej z nás v rukách sám a on není výjimka. Nezodpovídám za něj ani za stav, v jakým dorazil do studia. Je mi to celý líto, protože vím, že cesta nahoru existuje a může bejt zas hezky a mít všechno, co člověk chtěl,“ vysvětluje Řepka.

„Nejsem zaopatřovací ústav ani záchytka. Nikdo se mnou nikdy slitování neměl a kdybych dorazil na rozhovor pod parou, byl bych na všech titulkách a byl bych tam právem, jako jsem tam byl právem, když jsem dělal p*čoviny. Nebudu držet ochrannou ruku nad Feňou, protože tím mu nikdo nepomůže,“ zakončil celou kauzu Řepka, zatímco pozval své diváky na placenou platformu herohero.