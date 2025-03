Lídr ligy má políčeno na plzeňský klenot Pavla Šulce: Za raketu do Slavie

„Holuby ti tam nenechají, páč jim se*ou po sochách!“ Tohle odrazování »Šulcík« tutově neuslyší. Zaprvé není závozník Otík z Vesničky střediskové, zadruhé chová kočku jménem Franta a zatřetí nešel by v Praze hákovat do Dřevoplechu, ale zářit do Slavie.

Cizina se kromě finančně slabého lasa z americké MLS nijak hlasitě neozývá, takže kuloáry mají teď o letním přestupu ofenzivního všeuměla Pavla Šulce (24) z Plzně mezi sešívané takřka jasno. Šéf Viktorie Šádek sice v lednu při komentování prodeje Staňka a Chorého na vršovickou adresu rozšafně tvrdil: „Kvótu na první pětiletku se Slavií jsme vyčerpali,“ ovšem boss z Edenu Tvrdík mu jistě během oťukávání vysvětlil, že pětiletka se dá splnit i za půl roku. Když se za to přes prachy fortelně vezme…

Rekordní balík

Jak hodně? Zákulisní tamtamy bijí o raketě 150 milionů korun, což by byl rekord transferů v tuzemské elitní soutěži. „Je to o tom, že trenér Trpišovský o Šulce dlouhodobě hodně stojí, ale také o tom, že nic není domluvené,“ řekl Blesku zdroj blízký štábu Slavie.

Pokud by na to došlo, což se v Česku může stát ze dne na den, co by to dalo Šulcovi, jenž patří do základu národního áčka? Zahrál by si Ligu mistrů, na konto by mu chodila větší gáže a přání: „Rád bych zachránil nějakou kočku z útulku,“ by se mu splnilo v západních Strašnicích.