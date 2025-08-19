Rekordy EuroBasketu: Vydrží vláda Satoranského? Anglická ostuda s Polskem
EuroBasket 2025 je za rohem. Účast dávno přislíbily velké hvězdy světové scény, které se svými národními družstvy ladí formu v přípravě. Pojďme se proto ohlédnout za těmi nejzajímavějšími rekordy v historii evropských šampionátů. Jednu statistiku dokonce vede česká hvězda. Tomáš Satoranský vládne žebříčku počtu asistencí v jednom zápase. Jeho počin je unikátní hned duplovaně. Zároveň je potřeba dodat, že většina statistických údajů na ME v basketbalu se začala pečlivě zapisovat až v roce 1995.
Nejvíce bodů v jednom zápase
Eddy Terrace (Belgie – 63 bodů proti Albánii v roce 1957)
Výsledek: Belgie - Albánie 90:48
Belgie tenkrát nebyla kdovíjak favorizovaný mančaft na EuroBasketu konaném v Bulharsku. Nakonec taky skončila až dvanáctá, což byl nejhorší belgický výsledek na turnaji až do roku 1967. Paradoxně ale právě na tomto šampionátu zazářil tehdy dvaadvacetiletý rozehrávač ze St. Gilloise.
Proti Albánii nasázel Eddy Terrace 63 bodů, což je dodnes rekord všech šampionátů. Tenhle počin mu pomohl i k primátu nejlepšího střelce turnaje s průměrem 24,4 bodu na utkání. Byl to jeho nejzářivější moment kariéry. Na druhém místě je slovinská star Luka Dončič. Hráč Los Angeles Lakers v roce 2022 zatížil konto Francie 47 body. Terracův rekord asi jen tak někdo nepokoří.
Nejvíce doskoků v jednom zápase
Arvydas Sabonis (Litva – 23 doskoků proti Řecku v roce 1995)
Výsledek: Litva - Řecko 89:73
Jedna z největších person litevského basketbalu se ukázala nejen na EuroBasketu 1995, kde Litva získala stříbro. Sabonis jako člen sovětského týmu vyhrál olympiádu v Soulu, je mistrem světa i Evropy. S Litvou později dokráčel i k dvěma bronzům na LOH 1992 a 1996.
Bývalý hráč Portlandu v NBA, Realu Madrid a Žalgirisu Kaunas napsal podařenou kariéru, kterou podtrhuje rekord 23 doskoků v duelu s Řeky. Ti byli z 221 centimetrů vysokého habána nešťastní. Sabonisův rekord tak letos slaví třicet let. Určitě je k překonání více nakloněn než bodové prvenství Terrace, ale i tak to bude pro světové pivoty tvrdý oříšek.
Mimochodem, Sabonisův syn Domantas je současná litevská hvězda hrající v NBA za Sacramento, jenže z turnaje se už před několika měsíci omluvil z osobních důvodů.
Nejvíce asistencí v jednom zápase
Tomáš Satoranský (Česko – 17 asistencí proti Řecku v roce 2022)
Výsledek: Česko - Řecko 88:94
Český dispečer hry z Barcelony zase jednou ukázal, jak fenomenálním kreativcem na světových palubovkách je. Jeho sedmnáct asistencí původně zapadlo, protože Češi se s turnajem po prohře v osmifinále loučili. O to větší je Satoranského počin, že dokázal takto zaúřadovat proti favoritovi zápasu.
Navíc jde o český unikát v našem výčtu. I druhé místo v historických tabulkách v asistencích na zápas totiž drží Satoranský.
Museli bychom se vrátit do roku 2015, kdy pro změnu zatížil patnácti asistencemi konto Litvy. Bohužel ani v tomto případě ale jeho výjimečný výkon nestačil. Litva tehdy s hvězdami jako Valančiunas, Kuzminskas nebo Kalnietis vyhrála po prodloužení 85:81.
Nejvíce zisků v jednom zápase
Andrej Kirilenko (Rusko – 8 zisků proti Německu 2005)
Výsledek: Rusko - Německo 50:51
Lior Lubin (Izrael – 8 zisků proti Ukrajině 2001)
Výsledek: Izrael 88:65 Ukrajina
O tento rekord se dělí dva odlišné světy. Na jedné straně hvězda NBA Kirilenko, který celou dekádu bavil fanoušky Utahu Jazz. Na druhé straně nepříliš známý Izraelec, který to nejdál dotáhnul na moment do Maccabi Tel Aviv a ani tam se naplno neprosadil.
Lubinovi však zápas proti Ukrajině vyšel nadmíru. Možná to byl jeho vůbec nejlepší duel v národním dresu. Zato Kirilenko si připsal osm zisků v defenzivně laděné řežbě s Německem. Jeho rekordu si tenkrát všímal málokdo. Všichni totiž oslavovali jeho soupeře. Dirk Nowitzki dokráčel i přes nízké skóre na metu 24 bodů a 19 doskoků. Němci pak brali celkově stříbro, zatímco zlomení a před turnajem ambiciózní Rusové skončili až osmí. Kirilenkův rekord byl chabou náplastí.
Nejvíce bodů v jednom zápase (týmy)
Polsko proti Anglii 1955
Výsledek: 140:44
Poláci se v roce 1955 v Budapešti teprve blížili svým nejúspěšnějším basketbalovým létům, ale už tam pátým místem ukázali potenciál. Nebohé Angličany rozebrali do šroubků. Hlavní hvězdou týmu byl Witold Zagórski, který posléze stál za stříbrem (1963) a dvěma bronzy (1965, 1967) už coby trenér Poláků.
Tým kolem Zagórského dokázal na ME 1955 porazit i Československo 72:68. Jenže to byli právě Čechoslováci, kteří nakonec brali stříbro, zatímco Poláci skončili bez medaile.
Mohl by se tento rekord proti Anglii otřásat v základech na letošním EuroBasketu? Například vzhledem k ofenzivnímu pojetí Srbska to nelze vyloučit. Současný basketbal je sice mnohem atletičtější a taktičtější, ale tím, že turnaj nabobtnal o další účastníky, se mohou rozevírat více výkonnostní nůžky.