Plzeň má problém, Baník vlétl mezi TOP trojku. Jsme pomlácení, hodnotil Koubek

Sedmnáct let čekal Baník na výhru v Plzni, dočkal se v neděli odpoledne. Rozhodla nenápadná, ale chirurgicky přesná akce. Ve 23. minutě se otevřel prostor stoperovi Karlu Pojeznému, jenž rychle posunul do strany na Patrika Kpoza. Přišel centr na volného Erika Prekopa a jeho hlava rozvlnila síť.

Viktoria měla dost času, aby se zápasem něco udělala, vyšťavený tým se ale dlouho nemohl dostat do hry. Až v 65. minutě poprvé vystřelil na bránu Rafiu Durosinmi, perfektně zasáhl Dominik Holec. Gólman Baníku skvěle zareagoval i proti Danielu Vašulínovi, čímž hostům významně pomohl ke třem bodům a slavil čisté konto.

„Výsledek je úžasný, vyhrát v Plzni není jednoduché, má fakt výborné mužstvo. Kazili jsme, ale kluci to vydřeli, pracovali jeden za druhého. Zase nás podržel Domino, byli jsme odměnění vítězstvím. Jsme na vlně, kluci si za tím jdou,“ smekl nad svým týmem Pavel Hapal.

Baník uspěl s tím, co chtěla spíš hrát doma Plzeň a s čím klub uspěl na podzim v Ostravě. „Nechtěli jsme Baník pouštět do brejků, spíš vsadit na rychlou přechodovu fázi. V určité chvíli jsme se nechali příliš unést vysokým napadáním, to jsme úplně nechtěli,“ nelíbilo se poraženému trenérovi Miroslavu Koubkovi.

Článek pokračuje pod infografikou.

Zatímco Baník se veze na vlně jarní euforie, Viktorii jarní liga hodně bolí. Ve stínu osmifinálové účasti v Evropské lize poztrácela bodový náskok na druhé příčce tabulky. Doma padla jasně 0:3 s vedoucí Slavií, v minulém kole nechala body v Pardubicích (0:0), teď neuspěla s dalším přímým konkurentem a odevzdala body Baníku. Předtím padla v Olomouci (1:2), nadřela se i doma s Libercem (3:2). Ze sedmi jarních ligových kol bodově klopýtla hned čtyřikrát.

„Šance na vyrovnání jsme si vytvořili. Daniel Vašulín byl sám před brankářem, ale nedal, Holec byl výborný. S vypětím všech sil na obrovské riziko jsme to v závěru otevřeli, strachoval jsem se, že dostaneme druhý. To jsme ustáli, ale mrzí mě ty neproměněné šance,“ popsal zápas Koubek.

Po vyčerpávající čtvrteční partii na Laziu udělal v základu jedinou, vynucenou změnu – zraněného Svetozara Markoviče nahradil ve stoperské trojici mladý Jan Paluska. Před reprezentační pauzou šel zbytek týmu do náročného souboje oslabený, obrovský počet zápasů si vybírá svou daň. Pavel Šulc odehrál v sezoně téměř dvakrát tolik zápasů (49) než hráči Baníku.

„Jsme pomlácení, zranění. Vašulín měl chřipku, nebylo to na základ ani na celý poločas. Milan Havel je také po chřipce a začal trénovat až v sobotu. Matěj Vydra a Prince Adu rovněž nejsou plně v pořádku. Skládání mužstva pak není jednoduché a na výkonech se to projevuje. Durosinmi nabírá kondici, ale ve formě, jak jsme byli zvyklí, ještě není,“ dodal ke zdravotnímu stavu kádru plzeňský trenér.

Baník řeší opačné problémy, ze sedmi jarních zápasů prohrál pouze na Slavii. V neděli mu vyšla i taktika se zahuštěným středem hřiště a pokrytím silné plzeňské osy Kalvach, Červ, Šulc.

„Eliminovali jsme jejich rozehrávku, to se cekem povedlo. Ale na míči jsme fakt hodně kazili, proto jsme se nedostali ani do pořádného postupného útoku a nějaké kvalitní akce. Ztráceli jsme hodně míčů,“ upozornil Hapal na nedostatky.

Z Baníku se stává regulérní kandidát na druhou příčku a kvalifikaci do Ligy mistrů. Euforie v šatně byla slyšet až do tiskové místnosti, byť trenér Hapal nebyl zcela spokojený.

„Jdeme opravdu zápas od zápasu. Na minulé tiskovce doma jsem řekl, že mužstvo trenéra nepotřebuje. Máme naučený systém, hráči plní pro mužstvo maximum. Trenéra budou možná potřebovat v horších chvílích,“ usmál se kouč rozjetého ostravského celku.