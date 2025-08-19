Dresy jako z GTA i vzkaz o čistém Ústí. Kouč po prohře: Snad se nepopereme v kabině
Ústí nad Labem čisté jako Los Santos, fiktivní město z legendární počítačové hry Grand Theft Auto. Fotbalisté Viagemu, kteří se proti Artisu mohli senzačně vyšvihnout na první místo druholigové tabulky, na svých trikotech představili neortodoxní vzkaz. Jeho fotbalisté mají uklízet krajské město. Mezitím ovšem jejich šance na bodový zisk odklidil ambiciózní brněnský soupeř. „Dohnala nás kvalita Artisu,“ uznal ústecký kouč Svatopluk Habanec.
Čtyřmi výhrami v řadě způsobili pozdvižení, nyní se ale zdá, že druholigovému nováčkovi dochází šťáva. Navzdory druhé porážce za sebou přesto zůstávají jen bod za vedoucí Zbrojovkou. „Teprve teď přichází chvilka, kdy se začne poznávat ten klub, fanoušek, novinář, kamarád… Po roce a třech měsících jsem zvědavý, jakým způsobem bude klub vnímán a také to, jak se chová uvnitř. Jestli se náhodou s nadsázkou nepopereme v kabině, nebudeme se hádat a něco si vyčítat. To je obrázek toho, co se u nás děje v posledních třech měsících,“ nebral si servítky Habanec.
„Začíná nás dohánět skutečnost, že jsme neměli letní přípravu. Potřebujeme kádr rozšířit, do každé řady by se hodil kvalitní hráč. ČFL jsme hráli na třináct lidí, to ve druhé lize nejde,“ pokračoval trenér.
I tentokrát v Ústí dorazily na fotbal přes tři tisícovky diváků. „Budeme muset počítat s tím, že taková návštěva nebude pokaždé. Ale předpokládám, že se zvedneme fyzicky a přijde i lepší výsledek. Neděláme z toho vědu,“ zamyslel se Habanec.
Vukadinovič: Ústí odpadlo
„Cítil jsem, že máme sílu, oni odpadli. Získali jsme převahu, lépe drželi balon a otáčeli těžiště hry. Po špatných výsledcích jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Týmu věřím, ambice zůstávají pořád stejné. Máme špičkový servis kolem sebe, podmínky jsou nadstandardní. V tomto ohledu bychom patřili do top 6 první ligy,“ reagoval Vukadin Vukadinovič a vysekl poklonu Ománcům ve službách Artisu, stoperovi Al-Braikimu a útočníkovi Dahmanovi „Nikdy nevíte, co udělají, jsou rychlí. Až si všichni cizinci zvyknou na důraz a specifičnost druhé ligy, bude to parádní.“
„Doteď v Artisu byly individuality. Proti nám předvedli týmový výkon, který ukázali i se Zbrojovkou. Vždyť proti ní byli ve druhém poločase lepší,“ upozornil znovu Habanec na protivníka, jenž se postupně zahřívá a bude stoupat pořadím.
Hrajeme si na kamarády
Habanec už nepočítá s mládežnickým reprezentantem se zkušenostmi z Dynama Drážďany Adamem Čičovským. „Hráč, kterému ještě není ani třiadvacet, by měl mít touhu hrát. V Chrudimi mu chtějí dát čas a prostor. Všichni si hrajeme na to, jak se máme hrozně rádi, fotbal je ale někdy drsný. Když jsem se každého jednotlivce zeptal na to, jestli by na dva tři zápasy povolil hrát jinému hráči, každý samozřejmě zakroutil hlavou. A Čičovský tady přece nebude několik let sedět na lavičce,“ vysvětlil Habanec.
Ani v 6. kole Ústí nepředstavilo oficiální dresy. Ty fialové tentokrát nahradily reflexivně zelené s nápisem odkazující na herní sérii GTA a se vzkazem o „čistém Ústí.“ Hráči se spolu s fanoušky mají podílet na úklidu několika městských lokalit.
I samotní hráči by už ale uvítali standardní celosezónní trikoty. „Hodinu před zápasem nám vždycky přinesou dresy. Netuším, kolik jich ještě bude. Už bych chtěl mít svůj vlastní s číslem a jménem. Ten nejkrásnější dres by už mohl dorazit,“ uzavřel ústecký stoper Vojtěch Čítek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|12
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|13
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|14
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup