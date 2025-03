Panák před Plzní: Fanoušci budou vždy mluvit o tom, co je špatně. Šulc? Běžecky silný

Momentálně se nacházíte na druhém místě a ve čtvrtfinále domácího poháru. S čím se na konci sezony spokojíte?

„Se sezonou už nemůžeme být spokojení. Samozřejmě chceme zvládnout každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit. Věřím, že na druhé místo. Titul sice ještě není bodově ztracený, ale mezera je obrovská (ztráta třinácti bodů na Slavii). Myslím, že tohle je pro nás nedosažitelné.“

Máte před sebou dvě zásadní ligová kola? Hrajete proti třetí Plzni a další týden s druhým Baníkem.

„Na základě toho, jak se tabulka v průběhu sezony vyvinula, jsou teď klíčová. Věřím, že je zvládneme, i když cíl jsme měli před sezonou trochu jinde, zkomplikovali jsme si to.“

Třeba v zápase v Plzni, kde jste domácímu týmu podlehli 0:1. O jakého soupeře jde?

„Čeká nás těžký zápas, stejně jako vždycky. Plzeň hraje nepříjemný fotbal, oni přesně vědí, co chtějí, kde létají balony a kde vypadávají odražené míče. Vždycky se jim snažíme vyrovnat v bojovnosti, nasazení. V tom jsou najetí, mají to zvládnuté.“

Přitom Viktoria v jarní části Chance Ligy i kvůli náročnému programu v Evropě třikrát prohrála a jednou remizovala. Je výhoda, že má za sebou tolik zápasů?

„Může to hrát nějakou roli, ale ne klíčovou. Evropa jim vzala hodně sil, sami s tím máme zkušenosti. Ale budou nachystaní, v reprezentační pauze měli čas si odpočinout. Myslím, že tohle bude zápas jako každý jiný.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Radoval jste se, že třeba Pavel Šulc absolvoval za národní tým proti Gibraltaru (4:0) dalších sedmaosmdesát minut?

„Nijak jsem to neřešil. Šulcík je zrovna hráč, který umí pracovat s únavou. Takže je jedno, jestli hraje, nebo ne.“

Ale patří mezi nejvytíženější hráče Plzně…

„On je pro nás vždycky nepříjemný, je běžecky silný, oběhá toho spoustu. Kdyby nehrál, mohl by si odpočinout, ale neberu to jako naši výhodu.“

V čem vidíte klíč nedělního zápasu?

„Vždycky je to o tom, kdo začne utkání líp. Pokud se bude vyvíjet v náš prospěch, Plzeň už to bude mít složité.“

Naposledy jste prohráli v Liberci. Co se dělo v reprezentační pauze po mentální stránce?

„Jak jsme nastavení vyhrávat, situace po každé ztrátě je horší a nejde pak o jednoduchý týden. Ještě když hodně kluků odjelo na nároďák a zůstalo nás v týmu málo. Proto to bylo složitější. Ale až se vrátí z repre srazu, nachystáme se a v neděli to zvládneme.“

Zdá se, že fanoušci neustále pochybují, jestli jste se herně opravdu tak výrazně posunuli. Ne v každém zápase jste byli dominantní, pak přišla porážka se Slovanem. Berete Plzeň a Baník jako test?

„Fanoušci a novináři budou vždycky mluvit o tom, co je špatně. Nikdy nebudou chválit, protože se to nečte, neposlouchá. Co jsem ve Spartě, nezažil jsem, že by nás někdo chválil, že hrajeme perfektní fotbal a skvěle se na nás dívá. Pokaždé někdo najde chyby a je jedno, jestli vyhrajeme osm, deset zápasů nebo dokonce dva tituly. Samozřejmě chceme vyhrávat každý zápas 5:0 a držet balon sedmdesát procent času, ale myslím, že to v dnešním fotbale ani nejde. Já věřím, že jsme teď nachystaní, a navážeme tam, kde jsme byli před prohrou v Liberci.“