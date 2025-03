Útlak žen?! Modelka Bezděková a její partner Navrátil v boji za hokejovou rovnoprávnost

Kampaň Puck-off předsudkům: Platy mužů jsou odskočené! Jde o projekt bořící stereotypy v ženském hokeji po celém Česku. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o medializaci, ale i finanční podporu. „Chtěli bychom docílit to, aby se úroveň zdejšího ženského hokeje vyrovnala zámořské a hráčky neodcházely za každou cenu za lepšími podmínkami do zahraničí,“ přeje si Tereza Sadilová, generální manažerka české reprezentace. Jako metafora nerovnosti byl vytvořen puk, jenž byl 4,6x těžší než klasický kotouč. Přesně tolikrát je totiž složitější se prosadit v ženském hokeji než v tom mužském. A nejen to! Průměrný plat hráče NHL (84 milionů Kč) je až 65krát vyšší než profesionálek v PWHL (cca 1,3 milionu Kč).