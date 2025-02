Budějovice si zvykly nakupovat v Liberci, Tygrům berou další eso

Extraligové kluby se před časem dohodly, že si mohou přetahovat hráče už během rozehrané sezony. Tedy oficiálně. Ne snad, že by se to dřív nedělalo, ale všechny strany se až do konce dubna tvářily, že nevědí, co bude a prvního května se na svět „náhle“ vyvalily desítky nových smluvních podpisů. Otevřely se šuplíky a fanoušci nestíhali evidovat, kdo, odkud a kam jde. Půlka února je obdobím, kdy řada týmů má kádr na příští ročník téměř uzavřený, nebo z 80 až 90 procent hotový.