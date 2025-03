Dohra nehody komentátora Antoše: Opilý cizinec zná trest, ale...

Deset zlomenin a operace! Televizní expert Milan Antoš (55) přišel kvůli střetu s opilým cizincem o komentování MS v hokeji a dodnes má trvalé následky. Viník nakonec vyvázl jen s roční podmínkou...

K nehodě došlo loni 12. května během hokejového mistrovství světa v Praze. Antoš se po přenosu pozdě večer vracel domů na skútru, když ho na křižovatce v Kbelské ulici srazil řidič Seatu odjíždějící z koncertu skupiny Rammstein. Mexičan, žijící v Itálii, nadýchal 0,38 promile a podle serveru Novinky.cz po sdělení obvinění z Česka odjel.

Kauza podle webu skončila trestním příkazem, který obvodní soud pro Prahu 9 vydal v neveřejném jednání. Cizince potrestal roční podmínkou s dvouletou zkušební dobou a zákazem řízení na dva roky.

Zranění, která Antoš při srážce utrpěl, byla opravdu hrozivá. „Má rozdrcené prsty na noze, zlomených pět žeber, lopatku, klíční kost, protrhnutou plíci a problém s jedním obratlem,“ vypočítal tehdy jeho kolega Robert Záruba. Následky má komentátor bohužel dodnes.„Fungovat jsem začal pak až v září. Doteď mám s nohou problémy, je na omak stále citlivá a nemůžu chodit bos, protože mám stále problém s kůstkami. Navíc mi blbě srostly prsty, tak je mám ohnuté,“ řekl Antoš Novinkám.

Trest pro viníka nehody považuje za přiměřený, a proto proti rozhodnutí soudu nepodal odpor. „V žádném sporu s ním asi nebudu. Podle rozsudku dostal trest, který je adekvátní situaci. S rozsudkem jsem souhlasil,“ potvrdil. Peníze zatím dostal pouze od pojišťovny za poničený skútr, s požadavkem na odškodnění ho bohužel soud odkázal na občansko-právní řízení. „Je tam velmi sporné vymáhání škody. Přestože by mi to soud nejspíš přiřkl, tak je velký problém v tom, zda by mi to člověk, který dlouhodobě žije v zahraničí, někdy uhradil,“ míní Antoš, který zvažuje, zda se o to vůbec pokusí.