Davidová jela o víkendu první závod po zranění. Vrátí se už v Novém Městě?

Byl to sice jen malý závod, ale pro Markétu Davidovou to mohl být důležitý krok. V neděli v Polsku poprvé od poloviny prosince absolvovala biatlonový start, když jela vytrvalostní závod. Dlouhou závodní pauzu si vynutila vyhřezlá ploténka české hvězdy. Už tento čtvrtek startuje poslední část sezony Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Vrátí se Davidová na domácí půdě?

Pohled do profilu Markéty Davidové na webových stránkách Mezinárodní biatlonové unie (IBU) mluví jasně: neděle 2. března 2025 výhra ve vytrvalostním závodu při IBU Centrálním evropském regionálním poháru v Polsku v místě Duszniki Zdrój. K tomu stručný vzkaz na Instagramu u fotky ze závodu: „Vlastně zatím nemám moc slova.“

Česká biatlonová hvězda se tak vrátila do závodů. I když šlo jen o menší podnik a zkrácený vytrvalostní závod (12,5 km), je jasné, že pro samotnou Davidovou šlo hlavně o test, jak na tom vůbec je. Běžecky, zdá se, dobře. Ve střelbě zaznamenala čtyři chyby (1-1-0-2).

Českým fanouškům to dává jistou naději. Davidová, pro kterou začala nová sezona skvěle, když vyhrála sprint v prvním dílu SP, totiž naposledy závodila 14. prosince v Hochfilzenu. Tam si způsobila výhřez ploténky a hrozila jí dokonce i operace. S lékaři a fyzioterapeuty se však rozhodla pro konzervativní léčbu. Což ovšem znamenalo delší dobu na rekonvalescenci.

Kvůli zranění musela vynechat i nedávné mistrovství světa v Lenzerheide. Během něj už ale na své sociální sítě dávala fotky a videa, jak se prohání na lyžích a i při cestování autem dělá zastávky, aby během nich dělala cviky, které jí fyzioterapeuti doporučili.

Už tento čtvrtek startuje v Novém Městě na Moravě další díl Světového poháru, který je pro české biatlonisty vždy velkou událostí. Vrátí se Davidová do velkého biatlonu už tam? „Markéta sama na svých sociálních sítích oznámí, jak to s ní bude a kdy se případně vrátí do závodů,“ řekl už v Lenzerheide sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář.