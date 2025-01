Norský expert Lunde: Hornig byl fantastický. Za nás byly papírové terče

Vaše stanoviště je na střelnici, kde jste ve středu mohl sledovat bezchybný výkon českého reprezentanta Vítězslava Horniga, který pak skončil pátý. Co na něj říkáte?

„Neznám ho tak důkladně, ale tady předvedl opravdu dobrý vytrvalostní závod, vlastně vůbec nejlepší závod v jeho kariéře. Takže to bylo velmi zajímavé. Jeho střelba byla báječná, opravdu dobrá. Navíc je pro český biatlon hodně důležité mít svého závodníka takto vysoko. Markéta (Davidová) nezávodí, což je velká škoda, doufám, že se bude moci v sezoně vrátit. Ale Hornig byl fakt dobrý.“

Vám se během závodní kariéry říkalo „zero Ola“ (nulující Ola). Jak se vám líbila Horigova střelba?

„Střílel opravdu dobře. Teď je to u něj sice trochu nevyrovnané, ale ve středu byl fantastický.“

Zato Johannes Thingnes Bö měl ve vytrvalostním závodu opravdu špatný den a chtěl i předčasně vzdát. Je to u lídra Světového poháru omluvitelné?

„Nemyslím si, že je to dobré, ale nakonec dokončil, i když s velmi pomalým během. Podle mě je opravdu hodně důležité, když jste číslo jedna, projít celou soutěží. Teď to nebyl jeho den, ale vrátí se silný.“

Během Vánoc prodělal nemoc, marodila celá jeho rodina. Je to podle vás důvod, proč se mu teď tak nedaří?

„Určitě. Byl během Vánoc nemocný nějakých deset dvanáct dní. Takže nebyl schopný tolik trénovat před Oberhofem. Když trochu potrénuje, vrátí se na obvyklou úroveň, na které jsme zvyklí Johannese vídat.“

Někteří experti občas Böa kritizují za to, že trénuje odděleně, mimo tým. Jak se na to díváte?

„Když se podíváte na jeho výsledky v posledních letech, vidíte, že mu to tak vyhovuje. Miluje svou rodinu, děti, manželku, ale během pobytu s rodinou také odvede spoustu práce v tréninku. Loni v říjnu byl s týmem na druhém vysokohorském soustředění a byl tam v extrémně dobré formě.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Jak se změnil biatlon od doby, kdy jste závodil vy?

„Když jsem závodil já? (směje se) No, bylo o dost méně diváků. Jezdili jsme klasickým běžeckým stylem a dělali všechno mnohem, mnohem pomaleji.“

Třeba střelbu?

„Ano, střelecké časy, časy na lyžích, právě proto, že jsme jezdili klasiku. Neměli jsme takové zbraně a ze začátku jsme stříleli na papírové terče. Ale to už je opravdu dlouhá doba. Takže musím říct, že se za ten čas biatlon rozvinul fakt hodně a dobře.“

Byl jste dobrý střelec. Co říkáte na Martina Uldala a jeho položku vestoje za třináct sekund?

„Ano, to je úžasné. Ale nemyslím si, že byl tak úspěšný vždy, spíš se k tomu postupně propracoval. Ale je dobré, že se tento sport posouvá každým rokem, střelba je rok od roku rychlejší, běžecké časy také. Prostě všechno se zrychluje. Což je dobré pro sport.“

Užíváte si teď biatlon?

„Určitě, mám ho hrozně rád, je to úžasný sport. Viděli jsme to i ve středu, kdy se na pódium dostala spousta jiných biatlonistů než obvykle. A to je dobré pro biatlon. Nejen Norsko, Francie, ale že jsou tam i ostatní.“

Kdo je vaším oblíbeným biatlonistou či biatlonistkou?

„Oblíbeným? (podívá se směrem k Marte Olsbuové Röiselandové) Marte byla skvělá závodnice. (‚Správná odpověď,‘ směje se jeho současná kolegyně z NRK). Opravdu. Protože patří k ženám, které nejvíc vyhrávaly. A hlavně byla expert na to vyhrávat úžasným způsobem.“

Zmiňoval jste Markétu Davidovou, ani Lisa Vittozziová nezávodí, Franziska Preussová také patřila ke křehčím závodnicím, v předchozích letech bývala hodně nemocná. Čím si myslíte, že to je, že mají biatlonistky tak často zdravotní problémy?

„Může to být tím, že závodní program je hodně náročný. Ale Markéta byla skvělou závodnicí v mnoha předchozích sezonách. Nejsem si jistý, jaké přesně problémy se zády má, vím, že i Lisa má obtíže se zády po pádu v letním tréninku. Takže to může být způsobené trochu jinými věcmi. Franzi byla zase na operaci a myslím, že se její zdravotní stav zlepšil. Je těžké příčiny generalizovat.“

Je podle vás lepší závodit i přes menší zdravotní problémy, nebo si dát raději pauzu?

„Rozhodně to druhé. Podle mě je v první řadě důležité být zdravý, mít dobrý trénink a pak to povede i k dobrému závodění.“