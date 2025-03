Žebříček výdělků Čechů během zimy: Vládne Ledecká, hned za ní překvapení. Vysoko je i Davidová

Dělat dva sporty na nejvyšší úrovni se vyplácí. Sněhová obojživelnice Ester Ledecká suverénně vládne českým hvězdám zimních sportů, co se týče výdělků na prémiích ve Světovém poháru a světových šampionátech. STR si přišla v přepočtu na téměř tři miliony korun. A i když je lyžování marketingově silnější, do jejího rozpočtu, z něhož platí nabitý tým svých nepostradatelných pomocníků, hodně přispívají i výsledky z prkna. Vysoko v pořadí odměn jsou letošní komety Vítězslav Hornig a Kateřina Janatová. Anna Fernstädtová, bronzová medailistka z MS ve skeletonu, naopak za zimu posbírala jen tisíc eur. Projděte si žebříček, do kterého jsme vybrali 16 českých sportovců s největším výdělkem během uplynulé zimy.