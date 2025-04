Snowboardistka Adamczyková popsala soužití se synem Kryštofem: Pravda o návratu k týmu

Snowboard vyměnila za kočárek, ale bez prkna se moc dlouho neobešla! Olympijská šampionka Eva Adamczyková (31) v nejnovějším rozhovoru prozradila, jaké miminko je její syn Kryštof, který se narodil loni v prosinci. A nakousla také ožehavé téma návratu, kolem kterého našlapuje velmi opatrně...

Už je to pár měsíců, co se z Evy Adamczykové a jejího manžela, herce Marka Adamczyka (37) stali rodiče. Úspěšná snowboardistka teď v rozhodoru pro Deník.cz o synu Kryštofovi promluvila. Je hodné miminko? „Řekla bych, že jo. Sice nemám porovnání s žádnými jinými prcky, ale člověk slýchá různá vyprávění od kamarádů. Je prostě normální mimino - někdy pláče a jindy zase ne. Ale je to veselý chlapík. Myslím, že je super,“ těšilo Evu.

Se synem rozhodně netráví dny zavřená doma a kromě toho, že jej bere na procházky, stihla mu už ukázat také hory. Přesto, že Eva přišla o oba rodiče, má kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou ochotni jí na Kryštofa kdykoliv dohlédnout. Někdy se toho ujme její mladší sestra Jana, jindy známí, jako tomu bylo například, když si šla Eva zajezdit a hodilo se jí hlídání u vleku.

A stěžovat si olympijská vítězka nemůže ani na to, jak pomáhá její manžel. „V dnešní době se myslím otcové zapojují víc než v minulosti. Marek přiloží ruku k dílu podle toho, jak má práci. Není v tom pravidelnost, protože herectví je dost nárazová záležitost. Někdy má období, kdy nemá moc času - třeba zkouší celý den a večer má představení. Pak ale zase přijde období, kdy může být pár dní doma, a to jsou momenty, kdy pomáhá hodně,“ těší českou závodnici.

Stále častěji pochopitelně čelí otázkám, jak to vidí s návratem k závodění. Zvláště poté, co se objevila s českým týmem na světovém poháru v Montafonu, kde jí juniora hlídala sestra Jana. Eva ale krotí nadšení. V Rakousku prý byla jen jako fanynka. „Na závodní trať bych se nehrnula, jsem zatím slaboučká. Sjela jsem jen párkrát sjezdovku, a to bylo všechno," vysvětlila.

Nad návratem tedy stále dumá. „Zatím nevím. Nechám se překvapit, stejně jako vy,“ usmívala se Eva. „Už to není jen o mně. Vrhnout se do toho by samozřejmě bylo náročné. Ať už se to týká přípravy v létě i sezony přes zimu. Je to hodně o cestování, a tak to nechávám otevřené. Snowboard mě ale bude vždycky bavit. Na tom se nic nemění,“ ujišťuje fanoušky rodačka z Vrchlabí, která se po porodu snaží sportovat, ať už jde o projížďky na prkně, nebo protahování se doma, když má zrovna chviličku času.

Kromě toho, že Eva válí na prkně, v minulosti fanoušky vyrazila dech také při účasti v jedné z řad taneční soutěže StarDance, kde si skvěle počínala také na parketu. A nejednoho diváka určitě napadlo, jestli se zlatá medailistka z Her v Soči neobjeví v dalším ročníku. „To je ještě dost daleko, ale tuším, že kvůli prckovi to pro mě bohužel nebude časově moc reálné. V kontaktu (s produkcí pozn. redakce) jsme, ale nevím, jak bude vypadat můj podzim. Nejspíš to je pasé, ale tancování mě furt zajímá,“ přiznala snowboardistka.