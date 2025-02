Nástupkyně Adamczykové: Talent (17) má místo kníru kočičí vousky

Eva Adamczyková své parťáky ze snowboardkrosového týmu sleduje u mateřských radostí na dálku a borci jí dělají radost. Během víkendu Světového poháru v čínském Beidahu zazářila sedmnáctiletá Karolína Hrůšová. Dvakrát se dostala do malého finále a trenér Marek Jelínek ji označil za nástupkyni Adamczykové.

Finálový knírek olympijské šampionky na závodech schází, český tým má ale už i jiný úspěšný talisman. Karolína Hrůšová si v dvacetistupňových mrazech v Beidahu, největším čínském zimním středisku, na tejpy na tváři namalovala kočičí nosík a vousky. O víkendu se potkala na trati s velkými jmény v čele s Michelou Moioliovou, Charlotte Bankesovou či Josie Baffovou a skončila dvakrát osmá.

„V jejích sedmnácti letech je to obrovský úspěch,“ chválí trenér Marek Jelínek.

Hrůšová se blýskla už pátým místem v páteční kvalifikaci prvního závodu. Pak dvakrát prošla do semifinále a po vyřazení bojovala i v malých finále.

„Dneska se mi povedlo skončit na osmém místě, bohužel se mi nepovedlo dojet. Spadla jsem na startu v semifinále i malém finále, i to se stává, beru to jako poučení a zkušenost do příštího závodu,“ líčila Hrůšová po druhém nedělním závodě.

V sobotu se do cíle dostala, skončila taky osmá.

„Každou jízdou se zlepšovala a v semifinále dostala ty největší borky na kopci, bojovala ale statečně. V malém finále, kam postoupila ve svých sedmnácti letech poprvé, bojovala, ale zkušenosti jí ještě trochu chybí,“ hodnotil Jelínek.

Je to parádní start její kariéry. V Číně startovala rok poté, co v korejském Kangwonu reprezentovala na olympijských hrách mládeže. V roce 2023 Hrůšová v patnácti závodila na národní olympiádě dětí a mládeže v Krkonoších, kde získala bronzovou medaili v obřím slalomu. V minulosti kromě snowboardcrossu závodila i ve slopestylu.

Osobní vztah k prknu

Talent má v genech, jelikož její maminka Petra reprezentovala v devadesátých letech v alpském lyžování a dostala se dokonce do širšího výběru pro olympiádu v Naganu. Karolína má ale vztah k prknu, a to docela osobní.

„Před každým závodem dávám pusu svému prknu a povídám si s ním,“ vysvětlovala Hrůšová s úsměvem v minulosti. „To je taková moje specialita. Také poslouchám podvědomé hlasy, které mi třeba radí, abych kvůli úspěchu udělala například tři dřepy.“

V Číně dvakrát bodovali i Radek Houser a Kryštof Choura. Houser postupoval do rozjížděk druhého závodu z devátého místa. Oba, stejně jako v sobotu, vypadli v úvodních vyřazovacích jízdách. Houser eviduje sedmnácté a devatenácté místo, Choura dvacáté a osmadvacáté.

„Mise v Beidahu proběhla na výbornou. Odvážíme si cenné body do celkového hodnocení Světového poháru a cenné body pro nominaci na olympijské hry, které se budou konat za rok v Itálii,“ pochvaloval si Jelínek. „Chtěl bych poděkovat celému týmu, servis, mazání, skvělá práce Tomáše Kašpara a Radka Vintera. Nebylo to snadné, teploty se pohybovaly kolem dvaceti. Myslím si, že naše máza byla jedna z nejlepších na světě.“