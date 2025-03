Co teď? ptal se Fuksa. Vyhrát olympiádu je nejlepší i nejhorší věc. Příprava na LA začíná

Problém ze života zkomplikoval kanoistovi Martinu Fuksovi start do éry po loňském olympijském vítězství. Cestu do jeho oblíbeného kolumbijského střediska Guatapé ohrozil konec lásky zprostředkovatele pobytu. Ještě větší potíž měl srovnat se s triumfem z Paříže. „Vyhrát olympiádu je nejlepší věc na světě, zároveň je to úplně nejhorší věc na světě,“ říká Fuksa.

Jarní výlety do Kolumbie jsou od roku 2021 důležitou součástí vrcholné části jeho kariéry. V přípravě na letošní sezonu ale musel Martin Fuksa řešit nečekaný problém.

„Kluk, co nám to zařizoval, měl byznys s přítelkyní a nějak se rozešli. Měli jsme trable, čí budou lodě, kdo nám to půjčí. Po tom rozchodu si lodě vzala ta přítelkyně. Obrátili jsme se na ni a ona nám to zajistila,“ vysvětluje Fuksa v online rozhovoru přímo z Guatapé. „Tím, že jsme měli trable, dívali jsme se po jiných destinacích. V úvahu přicházela Jižní Afrika. Ale chtěl jsem prioritně sem, je tu vyšší nadmořská výška.“

Do Guatapé přiletěl Fuksa se svým malým rodinným týmem a vyhlášené turistické městečko ho vítalo, jak si čerstvý olympijský šampion zaslouží. „S číšníky se docela znám, bylo to super. Všichni: Olympic champion! Furt mi gratulovali. Místní psali na Instagram. Ve městě to taky omílají pořád dokola,“ usmívá se Fuksa.

V jednatřiceti tohle zažívá poprvé. Dosud všechno směřoval k jedinému cíli, který splnil vloni v Paříži. V olympijském finále předvedl dominantní výkon a konečně získal nejen jedinou medaili, která mu zatím scházela, ale rovnou zlato. Zažil uspokojení, velkou slávu a taky poolympijskou kocovinu.

„Když jsem chtěl naskočit do tréninku, onemocněl jsem, táhlo se to se mnou dlouho. Volno jsem měl asi nejdelší v kariéře. Poflakoval jsem se, léčil nemoci. Furt jsem přemýšlel, co vlastně teďka?“ líčí Fuksa. „Nejhorší je to, že dosáhneš toho svého vytouženého, životního cíle, minimálně sportovního. Co teď? Je to prázdnější. Nejvíc se mi osvědčilo neřešit a dělat, co umím. Jak jsem naskočil do tréninku, je to nejlepší terapie. Musím říct, že olympiáda je pro mě furt něco speciálního. Teď nemám v hlavě nic jiného, než abych to zopakoval. Jediné, co vím, je, že chci ten pocit zažít znova. Udělám pro to všechno.“

Dlouhá cesta k Los Angeles 2028 mu začíná už tohle jaro. Prvním vrcholným závodem sezony bude červnové mistrovství Evropy v Račicích. Na podzim vzbudilo pozdvižení, když Fuksa v letmé poznámce svoji účast na domácím svátku zpochybnil.

„Momentálně jsem nastavený určitě tak, že chci dělat všechno proto, abych se na mistrovství Evropy ukázal,“ ujišťuje Fuksa. „Je to závod doma, budou tam čeští fanoušci. Priorita je pro mě furt mistrovství světa v Itálii, i kvůli tomu, že tréninku nebylo tolik. Nevím, jak dokážu, aby byla forma dobrá už v Račicích. Budu se o to snažit a uvidíme.“

Jisté je, že se na evropském šampionátu Fuksa chce představit nejenom na singlových tratích, ale i na deblu s mladším bratrem Petrem. „Roky po olympiádě jsem se chtěl věnovat spíš singlu. Co se týče mistrovství Evropy, určitě bych chtěl být s bráchou i na deblu,“ říká Fuksa.