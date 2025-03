Birmančevič v autu: proč je nejlepší hráč minulé sezony mezi náhradníky. „Nepřestup“ ho zasáhl

V derby pobyl na place kolem půl hodiny, týden předtím v Olomouci nějakých deset minut. A proti Českým Budějovicím, fackovacímu panákovi ligy, mu trenér Lars Friis poskytl čtvrthodinu.

Veljko Birmančevič, sparťanská hvězda s bradkou, čelenkou a svítivě zelenými kopačkami, je v autu. Jinak se Srbovo vytížení posledních týdnů nedá nazvat. Z 596 ligových sparťanských minut jich absolvoval jen 105.

„Když dostanete příležitost, musíte ji využít. Birma dostal minuty proti Budějovicím, musí o to zabojovat,“ vysvětlil Friis. „Je tady momentálně masivní konkurence. Máme Rrahmaniho, Kuchtu, Haraslína, Olatunjiho,“ připomněl.

„Konkurence tam samozřejmě je. Jenže v mých očích je to hráč, který by si s ní měl dokázat prosadit. Nemám pocit, že by teď byl v hlavě stoprocentně nastavený na Spartu,“ řekl Petr Ruman, expert deníku Sport a bývalý bundesligový útočník.

Birmančevič je vskutku v zákrytu. Úvodní dvojice je v případě, kdy se hraje jednou za týden a všem drží zdraví, jasná: Jan Kuchta se v ní objevuje s Lukášem Haraslínem. Jako střídající bývá první volba Albion Rrahmani, po vydařených výkonech s Duklou a v Olomouci se opět hlásí Victor Olatunji. Na začátku jara se velmi slušně jevil také Ermal Krasniqi. Jen Birmančevič je prostě takový nijaký.

Produktivita? Mimo třicítku

Žádný gól, ani jedna asistence po zimní pauze. Šance v Lize mistrů, kde však nemohl nastoupit Jan Kuchta. Ve chvíli, kdy byl navrátilec z Dánska k dispozici, sebere pro sebe z forvardů nejvíce času. Pak je tu Haraslín, jehož pozici hlavní střelné zbraně je těžké zpochybňovat, na jaře už se trefil čtyřikrát, je na devíti zásazích. Kdyby jej na podzim i po pauze neničily zdravotní lapálie, atakuje kanonýrskou špici soutěže.

Přesně tam se v minulém ročníku nacházel Birmančevič. Šestnáct tref sice na triumf nestačilo, korunu krále nasadil slávista Václav Jurečka, v bodech však Srb vládl. Nyní se v součtu branek a asistencí nevejde do elitní třicítky celé ligy – se čtyřmi trefami pak do top 30 proniká jen s obtížemi.

„Vždycky se mi líbila jeho zarputilost, vůle, je to vítězný typ. Na druhou stranu – a už jsem to několikrát zmiňoval – když šlo do tuhého, hrálo se proti mužstvům, která mají velkou kvalitu, nedokázal Spartu posunout a vylepšit. Dost často to bylo z jeho strany marné,“ upozornil Ruman.

Je možné využít ještě jeden pohled. Birmančevič je velmi dobrý hráč, ale minulá sezona byla v jeho kariéře výjimečná. Takhle vysoko se nikdy nedostal, v srbské ani ve švédské lize se nepřehoupl přes deset branek. Ve Francii dokonce nezapsal v League 1 ani jednu.

Ve Spartě vylétl, navázat však zatím nedokázal. Důvodů je několik. Po zimě Letenští změnili formaci, hrají se dvěma útočníky. Na pověstný trojzubec – i když se vrátil Kuchta – se zatím nedostává. Birmančevič se v novém nastavení hledá. „Vidím ho hodně z křídla, jako hráče, který si sbíhá na střed,“ podotkl Ruman. Jenže tam je Haraslín, toho času ve výtečné formě.

Srbsko a Kosovo v šatně

Často řešeným faktorem, zejména při pohledu zvenku, je národnostní otázka. Srb Birmančevič se potkává v kabině s Kosovany Krasniqim a Rrahmanim. Bezesporu, jde o delikátní záležitost, historie vztahů obou zemí je – bohužel – krvavá. Informace deníku Sport mluví o tom, že pánové rozhodně nejsou největší kamarádi, ale prostě vedle sebe fungují.

Této tezi nahrává ještě jeden argument, který se navíc projeví i v dalším faktoru Birmančevičovy nepohody. Útočník měl v zimě jasně danou nabídku od Besiktase, kluby se však nedohodly na ceně. Turci poslali do Prahy vzkaz, že dají 3 miliony eur, tedy 75 milionů korun. Tím skončili. Birmančevič ukázal opravdu velkou touhu do Istanbulu odejít, i když v kádru černobílých je jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších kosovských hráčů Milot Rashica…

„Nepřestup“ Birmančeviče viditelně zasáhl. Není ve své kůži, vlastně už v létě po velmi slušném představení na EURO myslel na změnu. Co si budeme povídat, Besiktas je pořád lukrativnější angažmá než Sparta.

„Je to individuální, záleží, jak je hráč nastavený. Ale i já s tím mám osobní zkušenost. Mohl jsem jít z druholigového Fürthu do bundesligy, nebylo mi to povoleno. Dokonce jsem se potom i zranil. V mých očích to hráče velmi často negativně ovlivní,“ glosoval Ruman. „Birma musí ale situaci akceptovat, nastavit si v hlavě, že musí pomoci týmu na hřišti, protože to je jediná správná cesta,“ dodal.

Jde však o to, zda se na plac Srb dostane. Vedle útoku může naskočit i na wingbeku (v reprezentaci si podmanil levou stranu), jenže tady má Sparta Jaroslava Zeleného s Matějem Rynešem a na druhé straně trojici Martin Suchomel, Tomáš Wiesner, Emmanuel Uchenna. Pro hvězdu to není zkrátka jednoduché.

Veljko Birmančevič v Chance Lize

Statistika 2023/24 2024/25 Zápasy 32 18 Minuty 2528 1058 Góly 16 4 Asistence 11 2 Střely na zápas / na bránu 2,28 / 53,1 % 3,4 / 37,5 % xG / na zápas 10,16 / 0,36 5,45 / 0,46 Driblinky na zápas / úspěšné 4,17 / 59 % 4,42 / 55,8 % Přihrávky na zápas / úspěšné 28,27 / 70,5 % 27,14 / 68,3 % Přihrávky do šestnáctky na zápas / úspěšné 2,95 / 62,7 % 2,72 / 46,9 % Dotyky v šestnáctce na zápas 4,41 5,53 Defenzivní souboje na zápas / úspěšné 3,81 / 50,5 % 3,49 / 63,4 % Vzdušné souboje na zápas / úspěšné 0,74 / 16,7 % 1,96 / 26,1 % Faulován na zápas 1,46 1,79