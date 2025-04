Populární střelec Oktagonu: Myslel si, že zabil člověka

oh

Má pro strach uděláno, před lety by se v něm krve ale nedořezal. Slovenský zápasník Oktagonu Vlasto Čepo byl na chvíli přesvědčený, že jednou ranou usmrtil člověka.

„Stalo se to v baru, kde jsem dělal vyhazovače. Napadli tam kolegu a já ho bránil. Dobře mířenou jsem poslal útočníka k zemi a ten nešel vůbec probudit. Zpanikařil jsem. Chtěl jsem ho naložit do auta a hodit do řeky Hron,“ přiznal se oblíbený bojovník ve svém podcastu s tím, že nakonec se agresora podařilo nějak vzkřísit. Zda srážku s Čepem přežije Turek Erhan Kartal, uvidíme v sobotu na Oktagonu 70 ve Varech.