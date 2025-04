Tuzemská organizace OKTAGON míří do Karlových Varů, kde se 26. dubna uskuteční galavečer s pořadovým číslem 70. Opět se můžeme těšit na parádní kartu plnou atraktivních soubojů. Hlavním tahákem bude zápas Piráta Krištofiče s Dominikem Humburgerem v osmifinále Tipsport Gamechangeru. Program, hlavní kartu a kde sledovat živě – to vše se dozvíte v našem článku.

Program a hlavní karta OKTAGON 70

Soupeři Váhová kategorie Výsledek zápasu Samuel Krištofič (SK) vs. Dominik Humburger (ČR) Middleweight (osmifinále Gamechanger) Vlasto Čepo (SK) vs. Erhan Kartal (Rak.) Middleweight (osmifinále Gamechanger) Ion Surdu (Mol.) vs. Krzysztof Jotko (Pol.) Middleweight (osmifinále Gamechanger) Piotr Wawrzyniak (Pol.) vs. Marek Mazúch (SK) Middleweight (osmifinále Gamechanger) Andrej Kalašnik (ČR) vs. Máté Kertész (Maď.) Welterweight Daniel Škvor (ČR) vs. Marc Doussis (Něm.) Light Heavyweight Mallory Martin (USA) (c) vs. Eva Dourthe (Fra.) Strawweight (Title fight) PRELIMS Radek Roušal (ČR) vs. Karol Kutyła (Pol.) Featherweight Łukasz Siwiec (Pol) vs. Hojat Khajevand (Něm.) Middleweight (Tipsport Gamechanger - Rezervní zápas) FREE PRELIMS Mateusz Strzelczyk (Pol.) vs. Mateusz Duczmal (Pol.) Lightweight

Kde sledovat OKTAGON 70 živě?

Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 70 a duel mezi Pirátem a Humburgerem můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování OKTAGON TV

Stolní počítače Mobilní zařízení Operační systém Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší Android 12 / iOS 15 a novější Prohlížeč Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší Microsoft Edge 123 a vyšší Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší Další požadavky Procesor min. 1,6 GHz Paměť RAM min. 8 GB Rychlost internetu min.10 Mbps/s Rychlost internetu min.10 Mbps/s Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

Tipsport TV

Turnaj lze sledovat i skrze sázkovou kancelář Tipsport, která nabízí stream zdarma. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Samuel "Pirát" Krištofič vs. Humburger: Zkušenost vs. dravé mládí

Velký návrat do klece slaví populární „Pirát" Krištofič. Ten se naposledy představil na turnaji OKTAGON 51, kde překvapivě knokautoval Karlose Vémolu v prvním kole. To se psal konec roku 2023. Od té doby uplynulo hodně vody a Krištofič mezitím místo zápasení zkoušel štěstí v reality show Survivor.



Proti němu bude stát nová krev v organizaci Ondřeje Novotného, Dominik Humburger. Ten si udělal jméno v polském KSW a přichází jako divoká karta do Gamechangeru. Hrdý voják armády ČR se chystá ukončit pirátskou plavbu.

Mallory Martin vs. Eva Dourthe: Bitva o titul ve slámové váze

Američanka Mallory Martin si v německém Frankfurtu dokráčela suverénním výkonem nad Katharinou Dalisdou pro titul ve slámové váze. Nyní jí čeká první obhajoba v této divizi a chce všem dokázat, že titulové vítězství nebyla žádná náhoda. K tomu jí jistě pomohou i zkušenosti z UFC.

Proti ní se postaví Eva Dourthe, pro kterou se jedná o druhou titulovou šanci. I přesto, že není v této ženské válce favoritkou, tak není radno ji podceňovat, protože tato Francouzka má řadu zkušeností z několika organizací, ve kterých vyhrávala tituly. Nyní chce přidat další pás do sbírky.

Daniel Škvor vs. Marc Doussis: Odkladaná bitva postojářů

Český bojovník Daniel Škvor se po zranění vrátil na galavečeru OKTAGON 67, kde se neohřál ani minutu, když Antonia Zovaka ukončil za 26 vteřin. Nyní bude chtít dokázat, že patří na špičku polotěžké váhy, které vládne jeho přemožitel Will Fleury. Není tajemství, že by Škvor stál o odvetu.

V cestě mu stojí německý ranař Marc Doussis, kterého zdobí agresivní styl a tvrdé granáty, o čemž svědčí, že všech jeho devět vítězství skončilo před limitem. Němec má zkušenosti z polské KSW a platí za velmi nebezpečného soupeře.