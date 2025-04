Scéna, jak se blonďatý obr urputně drží nohy soupeře, který jej táhne přes klec, ovládla sociální sítě. Fanoušci i bojovníci jej ve vtipných videích napodobují a jen tak posilují vlnu zájmu, jež vystřelila Frederica Vosgröna mezi největší hvězdy německého MMA. Osmadvacetiletý bijec přezdívaný „Neandrtálec“ přitom na proběhnuvším Oktagonu 69 vyhrál teprve první zápas v organizaci. Porazil však přitom jednoho z nejlepších bojovníků divize, Joricka Montagnaca. Teď jej čeká boj na pražském Edenu s někdejším sokem Karlosem Vémoly. Čerstvá superstar vyhlíží také další výzvy. „Fleury je skutečná světová extratřída. Rozhodně ho chci porazit a ukázat tak všem, čeho jsem schopný. Myslím, že to není tak daleko,“ míní.

Kolikrát jste od zápasu narazil na video, jak držíte Montagnaca za nohu, nebo fanoušků, kteří to napodobují?

„Upřímně řečeno, už nemůžu chodit na sociální sítě, protože tam pořád vidím jen sám sebe. (směje se) Nemůžu ani trénovat v tělocvičně. Každý se se mnou chce hned fotit.“

To zní jako obrovský životní obrat. Předtím jste byl známý jen v komunitě brazilského jiu jistu, ale teď jste superstar.

„Je to šílené. Přijdu si jako v nějaké epizodě Černého zrcadla (seriál produkce Netflix) nebo jiném bláznivém filmu. Pomalu si zvykám, ale ty první dny byly opravdu šílené.“

Všude se navíc objevuje vaše přezdívka, Neandrtálec. Ta vznikla jak?„Kamarád mi před lety řekl, ať se pojmenuju Neandrtálec, protože tak vypadám. Když jsem se pak vrátil ze zahraničí zpět do Německa, přistěhoval jsem se do města Neanderthal, kde neandrtálci skutečně žili. Bydlím ani deset minut od místa, kde našli jejich ostatky.“

Čekal jste, že takto prorazíte, když jste podepisoval smlouvu s Oktagonem a hlásil se o šampiona Willa Fleuryho?

„Určitě jsem nečekal, že se tak stane v takové míře. Říkal jsem si, že pokud předvedu slušný výkon, třeba si získám deset, dvacet tisíc sledujících. Hlavní pro mě ale bylo, abych mohl hned nastupovat s nejlepšími borci v divizi, a myslím, že zrovna Jorick Montagnac byl po Fleurym nejtěžší možnou výzvou. Chtěl jsem ukázat, jak dominantní výkony zvládnu předvádět proti opravdu kvalitním bojovníků, a to se mi povedlo.“

Jak moc jste před zápasem trénoval čisté MMA?

„MMA se věnuji průběžně jen dva roky. Nedával jsem tomu zdaleka maximum, pořád jsem se víc soustředil na soutěže v grapplingu a brazilském jiu jitsu. Trochu víc vážně jsem to vzal až minulý srpen, přesto jsem za poslední rok dohromady neabsolvoval ani deset sparingových MMA tréninků.“

Když jste začínal koketovat s MMA, mířil jste na Oktagon?

„Samozřejmě, dostat se do Oktagonu bylo od začátku mým cílem. Z podpisu smlouvy jsem byl nadšený, a teď, když jsem se stačil prosadit, jsem nadšený ještě víc.“

Do klece se vrátíte už za dva měsíce na pražském fotbalovém stadionu Eden. Očekával jste, že vás promotéři nasadí do akce i mimo Německo?

„Ne, dost mě to překvapilo. Myslel jsem, že budou chtít, abych startoval jen v Německu, nebo hlavně v Německu. Nemůžu si ale stěžovat, jsem z té příležitosti hrozně šťastný a vděčný. Cítím totiž, že mě Oktagon vnímá jako bojovníka, kterého může budovat ve velkou hvězdu. Dávají mi také příležitost reprezentovat moji vlast v zahraničí, což je pro mě čest.“

Proti vám nastoupí Lucas Alsina, bývalý kickboxer. Dříve jej v Oktagonu porazil Karlos Vémola, a to právě dominantní kontrolou na zemi. Cesta je tedy jasná? Žádné boxování, strh na zem, kontrola a lov submise?

„Možná dokonce zaboxuju, nejdřív ho ale pořádně unavím na zemi. (směje se) To mi totiž hezky vyšlo proti Montagnacovi. Do druhého kola šel extrémně unavený a nestačil tak uhnout mým dvěma ranám. Pořádně jsem jím otřásl, dokonce si myslím, že bych ho byl býval mohl knockoutovat, ale raději jsem zvolil jistější cestu a hodil ho pod sebe. Možná zkusím skórovat KO právě v Edenu, uvidíme. Ano, mám základ v grapplingu, ale můj styl bych spíše popsal jako tlak. Tlačím se i v postoji, nebojím se rychle vystartovat proti soupeři a dotlačit ho ke kleci. Alsinu jsem si nastudoval, znám jeho silné stránky, načetl jsem si jeho nejčastější útoky. Budu na něj dobře připraven.“

Po výhře nad Montagnacem za vámi do klece přišel Fleury. Jak blízko podle vás jste k šampionskému duelu?

„Fleury je skutečná světová extratřída. Neznám moc bojovníků ve světové top padesátce, kteří by ho dokázali přemoct. Rozhodně ho chci porazit a ukázat tak všem, čeho jsem schopný. Myslím, že to není tak daleko. Pokud vyhraju v Edenu, a popřípadě porazím vítěze zápasu Alex Poppeck versus Pavol Langer, můžu se s Fleurym o titul utkat na konci roku.“