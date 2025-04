Zlatá judistka Zachová! Po roce je znovu mistryní Evropy, legendu diskvalifikovali

Judistka Renata Zachová v Podgorici senzačně obhájila loňský titul mistryně Evropy, když ve finále kategorie do 63 kilogramů porazila legendární Francouzku Clarisse Agbegnenouovou. Olympijská vítězka z Tokia a šestinásobná světová šampionka proti ní použila nebezpečnou zakázanou techniku a zlato tak míří do Česka!

Finále začalo a Renata Zachová na tom byla jako soupeři Františka Koudelky ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Clarisse Agbegnenouová ji během deseti sekund vytlačila na kraj tatami a Češka měla co dělat, aby nevrazila do mantinelu. Další minutu bojovala, odolávala vlně útoků. A pak to přišlo.

Zachová byla v tu chvíli na kolenou. Slavná Francouzka jí oběma pažemi uchopila za krk a zvedla ji v pokusu o chvat. Že byl nebezpečný, by poznal i laik. Maďarský rozhodčí Gosztonyi Balázs zahlásil mate a zastavil tak čas. Pak nakreslil do vzduchu čtvereček na znamení zkoumání akce u videa.

Chvíli na to se Agbegnenouová chytila za hlavu, protože jí rozhodčí ukázal trest hansoku-make, znamenající diskvalifikaci. Použitý úchop kata-sankaku by jí prošel v boji na zemi. Tím, že se jím pokusila Zachovou zvednout, musela platit. A Zachová obhájila titul. Soupeřce oplatila porážku z Masters v Budapešti z roku 2023, kdy se s ní utkala poprvé.

„Renča Zachová vloni ukázala, že můžete být úspěšný i z menšího judistického státu proti velmocem. Měli bychom mít na paměti, že můžeme uspět,“ řekl reprezentant David Klammert před odjezdem do Podgorice.

A Zachová to dokázala znovu.

Prostě bojuj!

„Před odjezdem jsem měla rozhovory, byla jsem trochu pod tlakem. Všichni se mě ptali: Jak jsi na tom? Dokážeš to znovu? Bylo to trochu stresující,“ hodnotila Zachová přímo na tatami pro stránky Judo TV. „Když jsem viděla los, říkala jsem si: Není to jednouché… V kategorii do 63 kilogramů může vyhrát každý. Řekla jsem si: Prostě bojuj! Užila jsem si to.“

V Černé Hoře zřejmě nemohla mít za zlatem náročnější cestu, o čemž svědčil pohled na stupně vítězů. Kolem šampionky z Česka se stylově seřadily tři její soupeřky ze závěrečných kol turnaje. Vedle zklamané Agbegnenouvé stály dvě bronzové medailistky.

První nasazenou a úřadující mistryni světa Nizozemku Joanne van Lieshoutovou, kterou vyřídila už v loňském finále ME, porazila ve čtvrtfinále. Nejdřív získala juko technikou sode curi komi goši, stejně jako v loňském finále mistrovství Evropy v Záhřebu chytla soupeřku za oba rukávy a vychýlila ji šikmo k zemi. Další juko dostala za osoto gari a vedení už udržela.

V semifinále až po šesti minutách a 32 sekundách v golden score pomocí techniky ura nage hodila za své levé rameno nezdolnou Italku Carlottu Avanzatovou. Ta překvapila, když na své cestě vyřadila dvě nasazené soupeřky. Italka dostala jako první dva tresty, dvě šidó ale pak obdržela i Zachová.

„Nejdřív dostala dvě šidó ona. Říkala jsem si: Nemůžeš zastavit, pokračuj! Pak jsem už byla unavená, energie šla dolů. Dostala jsem taky dvě šida. Říkala jsem si: Renčo, tohle dělat nemůžeš!“ líčila Zachová. „V golden score pak změnila úchop a to byla pozice, kterou jsem potřebovala. Říkala jsem si: Z tohohle skóruju!“

Fyzicky i takticky náročný zápas, který se protáhnul až do poloviny třetí minuty prodloužení, zvládla. Ve finále pak své velké tažení dotáhla.

V misi za obhajobou Zachové pomohl dvouměsíční tréninkový kempu v Japonsku v závěru minulého roku. Během tamního pobytu získala i bronzovou medaili na prestižním Grand Slamu v Tokiu.

„Cítila jsem velký posun v technice. I v psychice mi pomohla medaile z Grand Slamu v Tokiu. Věřím, že jsem se zase o krok posunula,“ líčila Zachová, která se do Japonska chystá znovu.