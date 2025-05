Sagan po konci v Let’s Dance: Rychlý úprk do Ameriky!

Taneční kreace slovenského cyklisty Petera Sagana (35) skončily v semifinále televizní soutěže Let’s Dance. Rychle si sbalil kufry a míří za oceán!

Vypadnutí těsně před branami finále v taneční soutěži ho mrzí, ačkoliv poslední týdny byly náročné fyzicky i psychicky. „Tak jako ten jeden týden bych ještě zvládl. Ale určitě bude pěkné se na to podívat jako divák. Bez toho všeho zákulisí - utíkat se převléci, vracet se, myslet na tanec, rozcvičovat se...,“ popsal, co vše je potřeba vykonat během ostrého kola před kamerami.

Leckdo by řekl, že poté, co tolik neviděl syna Marlona, se bude snažit Sagan trávit čas v Monaku s rodinou. „Moje povinnosti se mi nahromadili, takže já půjdu rovnou do práce, dovolená nebude,“ zamítl otázky na destinaci k odpočinku. A podle informací deníku Čas se chystá v nejbližší době odletět do Ameriky. Zde by měl natáčet dokument o svém životě a kariéře.